Tourbaas Prudhomme mag terugkeren in karavaan na negatieve coronatest

14 september 2020

23u04

Bron: Belga 1 Tour de France Tourbaas Christian Prudhomme is vanaf dinsdag weer actief in de karavaan van de Tour de France. Hij heeft volgens de organisatie negatief getest op het coronavirus. Daardoor mag hij zijn leidinggevende functie in de Ronde van Frankrijk weer ter plaatse uitoefenen.

Prudhomme testte vorige week positief op het longvirus. Dat zorgde na de eerste rustdag voor de nodige commotie. De koersdirecteur ging thuis in quarantaine en kondigde zijn rentree aan na de tweede rustdag, op deze maandag, mits zijn test negatief zou uitvallen. Hij werd in de afgelopen week vervangen door François Lemarchand.

Vorige week testten alle wielrenners in het peloton van de Tour negatief. Bij vier stafleden van vier verschillende teams werd het virus wel aangetroffen. Zij moesten meteen de Tour verlaten.

Alle renners en stafleden van de 22 teams hebben op de tweede rustdag opnieuw een coronatest ondergaan. Bij twee positieve gevallen bij renners of stafleden van één team moet de ploeg de Tour verlaten. Klassementsleider Primoz Roglic verklapte maandag in een interview al dat iedereen bij zijn ploeg Jumbo-Visma negatief had getest. De organisatie van de Tour maakt dinsdagochtend de testresultaten van renners, stafleden en officials bekend.