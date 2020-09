Tourbaas Prudhomme en vier personeelsleden testen positief, geen enkele renner besmet JDK/SVBM

08 september 2020

13u10 2 Tour de France Tourbaas Christian Prudhomme heeft positief getest op corona, zo meldt koersorganisator A.S.O. in een persbericht. Ook alle 166 nog in de Tour aanwezige renners en hun entourage ondergingen een nieuwe test, de resultaten daarvan waren gunstig: alle renners testten negatief, vier medewerkers van verschillende teams testten wél positief.



De voorbije dagen werd de hele Tourkaravaan opnieuw getest op het coronavirus. Bij die testing kwam aan het licht dat Tourbaas Christian Prudhomme een positieve test had afgelegd. De Fransman had in laatste instantie een interview met het Italiaanse SpazioCiclismo afgezegd en was niet aanwezig bij de start van de etappe in Ile d’Oléron. Prudhomme vertoonde geen symptomen en gaat nu een week in quarantaine, zijn plaats in de eerste wagen in koers wordt ingenomen door François Lemarchand.

Eerder deze week sprak Prudhomme nog zijn bewondering uit voor de coronadiscipline van het publiek in Frankrijk. “Ik ben toch wel onder de indruk. Want ook al is het verplicht... Als iets in Frankrijk verplicht is, wil dat niet meteen zeggen dat de mensen het ook zullen naleven”, zei Prudhomme. “Ik ben al sinds het begin onder de indruk, want 95 procent van de mensen respecteert de maatregelen. Dat is heel goed.”

Ook over het dragen van een mondmasker was de Tourbaas duidelijk. “Dat is een kwestie van gezond verstand en respect voor de wielerkampioenen. Je ziet ook op Twitter dat sommige kampioenen oproepen om mondmaskers te dragen. Als ik langs het parcours sta, dan is het omdat ik van de Tour hou. Het is omdat ik die kampioenen respecteer. Dus toeschouwers moeten echt een mondmasker dragen.”



Geen enkele renner positief, wel vier personeelsleden

Ook bij de ploegen was het bang afwachten. Wedstrijdorganisator ASO meldde in een perscommuniqué dat de tests bij de renners allemaal negatief bleken. Het voltallige peloton kon zich dus op gang trekken voor de tiende etappe. Terloops vertelde ASO ook dat vier personeelsleden van verschillende teams wél positief getest hebben: medewerkers van Cofidis, AG2R La Mondiale, Ineos Grenadiers en Mitchelton-Scott.

Bij Deceuninck-Quick.Step was er even onzekerheid nadat de buschauffeur opnieuw getest moest worden na een fout in het laboratorium, maar die tweede test bleek negatief.

