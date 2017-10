Tour wellicht zonder Wellens Joeri De Knop

De kans dat Lotto-Soudal Tim Wellens (26) volgend jaar opnieuw meeneemt naar de Tour, is volgens sportief manager Marc Sergeant klein. "Definitief is de beslissing nog niet, ik moet het er met Tim nog eens over hebben. Maar zoals de kaarten nu liggen, zal het eerder níet zijn", sprak hij in het Grand Amphithéatre. "Dat heeft niets te maken met het zware parcours, dat moet hem in principe wel liggen. Maar de ervaring leert ons dat de warmte voor Tim een obstakel blijft. Zolang we geen oplossing hebben gevonden voor dat probleem, lijkt het me een moeilijke zaak." Wellens maakte in 2015 al een tegenvallend debuut in de Tour en ook zijn hernieuwde kennismaking was dit jaar geen succes. In de vijftiende etappe gaf hij er uitgeput de brui aan.