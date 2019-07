Tour voorbij voor Wout van Aert na zware crash in tijdrit: landgenoot geopereerd in ziekenhuis DMM/TLB

19 juli 2019

19u42 346 Tour de France De Tour de France van Wout van Aert is voorbij. De ritwinnaar in Albi kwam in de tijdrit zwaar ten val na een hapering met de wegafsluiting en moest opgeven. Van Aert werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis en geopereerd aan een flinke snijwonde. Zijn knappe eerste Ronde van Frankrijk eindigt zo in mineur.

Van Aert was als topfavoriet aan de tijdrit begonnen, zeker na de opmerkelijke opgave van Rohan Dennis gisteren. En onze landgenoot deed het aanvankelijk ook prima. Bij de drie tussenpunten had hij de tweede tijd, na Thomas De Gendt - momenteel leider. Maar in de eindfase van zijn race tegen de klok liep het mis voor Van Aert. De drievoudig wereldkampioen in het veld kwam ongelukkig in aanraking met de wegafsluiting en bleef ook lang op de grond liggen. Hij kreeg meteen de eerste zorgen toegediend.

🇫🇷#TDF2019

.@WoutvanAert unfortunately has to abandon the race after his crash. He is conscious and has a flesh wound at his right upper leg. Team Jumbo-Visma cycling(@ JumboVismaRoad) link

Volgens de eerste berichten van Jumbo-Visma, de werkgever van Van Aert, was onze landgenoot bij bewustzijn. De winnaar van de rit in Albi liep wel een diepe vleeswonde op in zijn rechterbovenbeen. Van Aert werd afgevoerd naar het ziekenhuis, waar de wonde gehecht werd na een ingreep van één uur.

Van Aert was aan een indrukwekkend Tourdebuut bezig. Hij hielp Jumbo-Visma aan winst in de ploegentijdrit, werd tweede in de vijfde rit en won de tiende met aankomst in Albi.

Wout Van Aert se ha tragado una valla, y parece bastante dolido. Qué pena. #TDF2019 pic.twitter.com/fMTUTRQLqc Alpe__dHuezBT(@ Alpe__dHuezBT) link