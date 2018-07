Tour voorbij voor Philippe Gilbert na horrorcrash: "Mirakel dat hij finish heeft gehaald"



24 juli 2018

19u05 40 Tour De France De Tour van Philippe Gilbert is voorbij. De Waal van Quick.Step Floors kwam in de afdaling van de Portet d'Aspet zwaar ten val. De Luikenaar kampt met een bloeding in de linkerknie en ook zijn ligament is geraakt. 'Phil' is nu naar het ziekenhuis gebracht om een MRI te laten nemen.

Tourbaas Christian Prudhomme kwam Gilbert in hoogsteigen persoon een hart onder de riem steken. En dat terwijl onze landgenoot in de ambulance lag. Even voordien mocht Gilbert nog de Prijs voor de Strijdlust in ontvangst nemen.

"Durfde me niet te bewegen"

"Ik had schrik toen ik viel. Het was redelijk diep, een meter of vier, en er lagen redelijk veel stenen. Keihard", blikt de Waal terug op zijn tuimelperte. "Ik landde op mijn rug, keek rond mij, zag alleen maar stenen, en ik dacht: ik ben overal gebroken. Ik durfde me zelfs niet te bewegen. Ik heb gewacht tot er mensen waren, en die waren er redelijk snel. Bedankt aan hen om me eruit te halen."

Pas toen hij terug was gekomen aan de teambus, sijpelden de emoties binnen bij de Waal, die net de tv-beelden terug had gezien: "Het is verschrikkelijk. Ik heb veel geluk gehad. Heel veel geluk", klonk het voor z'n stem brak en hij in tranen de bus instapte.

We've all been very scared, but @PhilippeGilbert is ok and will go back on the bike. :muscle:

Après une grosse frayeur, @PhilippeGilbert semble aller bien et va repartir. :muscle:#TDF2018 pic.twitter.com/Xtrjyw3QSf Le Tour de France(@ LeTour) link

Ploegarts Toon Cruyt: "Mirakel dat Gilbert de finish heeft gehaald"

Toon Cruyt toonde zich voor het bezoek aan de medische post in Bagnères-de-Luchon nog optimistisch. "We gaan gewoon de wonde naaien", liet de ploegarts weten. "Ik denk niet dat er iets gebroken is." Na de eerste zorgen was de stemming omgeslagen. De knie van Gilbert stond dik gezwollen, de renner kon nog amper stappen. "Het is een mirakel dat Phil de finish heeft gehaald."

"Hij kan niet meer stappen op zijn been", aldus Cruyt. "Toen hij fietste, ging het nog redelijk, maar na een half uurtje in de medische post waar hij neerlag, begon de knie zwaar op te zwellen. Hij heeft te veel last van een bloeding in die knie, zowel in het gewricht als aan de spieren en ook zijn ligament is geraakt. Er is geen breuk. Wel laten we in het ziekenhuis voor alle zekerheid nog een MRI nemen, maar de kans dat hij start morgen is 0,0 procent. Hij kan zelfs niet meer stappen, dat is niet normaal."

"Het is mirakel dat hij de streep heeft gehaald", eindigde de ploegdokter. "Hij had veel pijn, je zag het aan hem toen hij over de streep reed. Hij heeft op zijn tanden moeten bijten. Hij is een harde, maar zijn Tour is voorbij. De kans lijkt me onbestaande dat hij nog start."

Dat zei Gilbert ook zelf in een korte reactie. "Ik kan mijn been niet meer gebruiken", reageerde hij heel kort voor hij in de ambulance stapte. "We gaan nu naar het ziekenhuis om nog wat extra onderzoek te doen, te weten wat er aan de hand is. Mijn Tour is voorbij, ja."