Tour van 2021 start met tijdrit in Kopenhagen, ook daarna nog twee ritten in Denemarken Redactie

04 februari 2020

14u40 0 Tour de France De Ronde van Frankrijk start in 2021 met een tijdrit in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Dat maakte de organisatie van de Tour vandaag bekend in het Deense Vejle. De eerste drie ritten worden op Deens grondgebied gereden.

Dat de Ronde van Frankrijk volgend jaar in Denemarken zal starten, was al bekend. En vandaag heeft de Tourorganisatie ook de drie eerste etappes voorgesteld. De Tour begint volgend jaar op 2 juli met een individuele tijdrit van 13 kilometer. De start én aankomst daarvan zullen in Kopenhagen liggen. Op de tweede dag trekken de renners over 199 kilometer van Roskilde naar Nyborg en de derde rit wordt gereden tussen Vejle en Sonderborg (182 kilometer). Op 5 juli trekken de renners dan richting het zuiden.

“Het is bijzonder dat de start van de Tour in juli 2021 wordt gegeven in het hart van een stad van pure fietsliefhebbers”, aldus Tourbaas Christian Prudhomme. “De volgorde van de eerste drie etappes zorgt er ook voor dat we de kans krijgen om Denemarken te ontdekken. Bovendien zal er op sportief vlak kans zijn op verschillende scenario’s hebben waarin zowel hardrijders, ‘windspecialisten’ en sprinters zich om beurten zullen kunnen uitleven.”

🇩🇰Grand Départ 🇫🇷 👍🚴‍♂️Presentation of Danish stages in @LeTour 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ at 13:00 in @VejleKommune 🚴‍♂️ We are ready👍 pic.twitter.com/djbV0aw77o Grand Départ Copenhagen Denmark 2021(@ letourdk) link