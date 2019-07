Tour moet eigenlijk nog volop beginnen JDK

17 juli 2019

Vandaag wordt in Toulouse (wellicht) nog gesprint - de eerste van drie resterende kansen voor Groenewegen, Viviani, Ewan en co. - maar morgen begint het echte werk voor de klassementsrenners. Dan wachten in de finale van de eerste Pyreneeëntocht de Peyresourde (13,2 km, 7% gemiddeld) en Hourquette d’Ancizan (9,9 km, 7,5% gemiddeld). Vrijdag is er de individuele tijdrit in Pau (27,2 km). Komend weekend wordt moordend, met op zaterdag de korte ‘kanonetappe’ naar de top van de Tourmalet (over Soulor) en op zondag een rit over Montségur, Port de Lers en Mur de Péguère, met aankomst op Prat d’Albis in Foix. Na de tweede rustdag, een lokale etappe in Nîmes en een overgangsetappe naar Gap, wacht de apotheose met drie opeenvolgende Alpenetappes naar Valloire en de skistations Tignes en Val Thorens. De Tour eindigt op zondag 28 juli traditioneel op de Champs Élysées in Parijs, met een avondrit over 128 kilometer.