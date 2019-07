Tour-favorieten Bernal en Thomas trainen met tijdritfiets op rustdag XC

16 juli 2019

11u57

Bron: VTM 0

De troepen van Team Ineos vertrokken vanochtend op de rustdag van de Tour voor een trainingstochtje. Ietwat opvallend: kopmannen Geraint Thomas en Egan Bernal kropen op hun tijdritfiets. De Brit en Colombiaan willen vrijdag namelijk schitteren in de individuele tijdrit van de Ronde van Frankrijk. Die tijdrit -met start en finish in Pau- is 27,2 kilometer lang. Een belangrijke dag voor de klassementsmannen.