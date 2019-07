Tour-favorieten Bernal en Thomas trainen met tijdritfiets op rustdag XC

16 juli 2019

11u57

Bron: VTM 0

De troepen van Team Ineos vertrokken op de rustdag van de Tour voor een trainingstochtje. Ietwat opvallend: kopmannen Geraint Thomas en Egan Bernal kropen op hun tijdritfiets. De Brit en Colombiaan willen vrijdag namelijk schitteren in de individuele tijdrit van de Ronde van Frankrijk. Die tijdrit –met start en finish in Pau- is 27,2 kilometer lang. Een belangrijke dag voor de klassementsmannen.