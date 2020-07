Tour dekt zich zwaar in tegen corona: “Zelfs rennersvrouwen en kinderen niet toegelaten” JDK/KDW

16 juli 2020

06u00 0 Tour de France De Tour wapent zich tegen ­corona. En ook de teams laten straks, als de koers weer op gang komt, niets aan het toeval over. Het peloton metst een muur om zich heen. “Uitermate streng. Maar sorry, het móet.”



Elke nationale federatie heeft er één. De UCI zelf ook. ASO ook. En bij uitbreiding alle organisatoren. Twee weken voor de heropstart van het seizoen is het hoog tijd voor coronaveilige koersprotocols. Ook de teams sluiten aan in de rij. Samen bouwen ze een muur rond het peloton, waarop het virus zich (hopelijk) te pletter zweeft. De richtlijnen zijn streng. Wie de ‘bubbels’ wil binnendringen, zal daar een gegronde reden moeten voor hebben. En zich moeten onderwerpen aan de nodige vragenlijsten en tests. “Zelfs vrouwen en kinderen worden op rustdagen in grote ronden níet toegelaten”, klinkt het. Hard. “Maar absoluut nodig”, zegt ­Thomas De Gendt, die de interne gedragscode van zijn ploeg gisteravond nader kreeg toegelicht. “Het devies is duidelijk. Vanaf het moment dat je getest bent, moet je je afzonderen. Niet leuk. Vooral niet voor mijn gezin. Maar het dient ook hún belang. Eigenlijk vormt die qua­rantaine geen grote aanpassing voor ons. We zijn het al ons hele leven lang gewend. Alleen is het nú iets ­extremer.”

Veiliger in bubbel?

Sluit het elk risico op Covid-19 uit? Neen, vreest epidemioloog Pierre Van Damme (UA), de tsunami aan aerosolen van zweet, speeksel en andere lichaamsvochten in zo’n peloton indachtig. “Helemaal coronaproof krijg je het nooit.” Toch is de angst om ziek te worden bij De Gendt vrijwel nihil. “Mochten we allemaal ongetest aan het koersen gaan, zou dat anders zijn. Maar we worden bij herhaling ‘gescreend’. Dus voorzie ik weinig problemen. Ik voel me omzeggens veiliger in die koersbubbel dan erbuiten.” Vraag is: wat als er straks toch een positief coronageval opduikt in koers? “Dan zou je de race in principe moeten kunnen stilleggen”, vindt Van Damme, zelf wielerfanaat. “Zo snel zie ik dat nog niet gebeuren”, zegt De Gendt. “Zolang we ons met z’n allen maar verder aan de regels houden. Renners en personeel, maar ook het publiek. Ik zag die foto van de koers in Vlierzele ook. Waarop al dat volk samentroept aan de finish. Zonder mondmaskers. Doe dat niet, mensen. Gebruik jullie gezond verstand en zorg voor ons en voor elkaar. Dan komt het allemaal wel goed.”



Lees ook: Wat als iemand positief test? Mag de familie nog op bezoek komen, en hoe zullen de risico’s beperkt worden? Cruciale vragen bij een Tour in coronatijden