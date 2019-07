Tour-Belgen na nieuwe ereplaats: “Er zaten nog te veel snelle mannen bij” JH/JSU

10 juli 2019

18u14

Bron: VTM 0 Tour de France Greg Van Avermaet was een van de favorieten voor de etappe, met een vijfde plaats bevestigde hij zijn goede vorm: “Maar op zo’n aankomst zijn er altijd een paar sneller dan mij”, concludeerde een nuchtere olympische kampioen.

Wellens: “We geloofden er nooit in”

Tim Wellens trok vandaag in het offensief en kleurde zo de etappe. De bergkoning slaagde er wel niet in om met zijn metgezellen voorop te blijven. “We geloofden er nooit in, omdat we weinig vrijheid kregen”, klonk het bij de renner van Lotto-Soudal.

Stuyven na nieuwe ereplaats: “Ik zat perfect geplaatst, maar had geen goede dag”

Jasper Stuyven sleepte voor de derde dag op rij een top 10-plaats uit de brand. Toch had de renner van Trek-Segafredo geen superbenen: “Met een goede dag had hier meer in gezeten”, vertelde de Leuvenaar na afloop.