Tour-baas Prudhomme: "Late start zal enorme succes niet beletten, we krijgen een unieke editie” XC

15 april 2020

15u03

Bron: Belga 0 Tour de France De Internationale Wielerunie (UCI) bevestigde officieel dat de Ronde van Frankrijk dit jaar tussen 29 augustus en 20 september zal plaatsvinden. Oorspronkelijk stond de Tour van 27 juni tot 19 juli op de agenda, maar de coronacrisis gooide de kalender overhoop. "De Ronde zal nooit eerder zo laat op het jaar starten, maar dat zal het enorme succes niet beletten", reageerde Tour-baas Christian Prudhomme.

"We hebben voor dat tijdstip gekozen omdat we zo ver mogelijk weg wilden blijven van de pandemie", vertelde Prudhomme aan het Franse persbureau AFP. "Grote sportevents zijn tot half juli verboden, maar het leek ons beter om de Tour niet meteen daarna in te plannen. Zo krijgen de renners ook wat meer tijd om weer in topvorm te komen. We krijgen dit jaar sowieso een unieke editie, want de rittenkoers startte nooit eerder na 13 juli. Ook de scholen zullen nu tijdens de Tour open zijn, maar dat zal het enorme succes niet beletten."

Prudhomme gaf voorts aan dat het parcours nagenoeg ongewijzigd zal blijven. "Het is niet uitgesloten dat we hier en daar wat zullen veranderen, maar aan de kern van het parcours raken we niet. Het zal zeker geen tweederangs Tour worden, integendeel. Het belangrijkste is nu dat er nieuwe data zijn, waarnaar de renners kunnen toewerken. De coureurs hadden een doel voor ogen nodig."

De Fransman drukte ook zijn wens uit dat alle wielerteams ongeschonden uit de coronacrisis zullen komen. "Ik hoop dat alle voorziene ploegen effectief aan onze start zullen verschijnen. Sommige teams zeiden dat ze in 2020 zouden moeten stoppen zonder de Ronde. Daarom vormt die de basis van de nieuwe kalender."

Prudhomme deelde tot slot mee dat er nog een beslissing moet vallen over een mogelijke nieuwe datum voor het Critérium du Dauphiné, een traditionele voorbereidingskoers op de Tour. "Het is voor mij een onmisbare repetitie voor de Ronde. We willen de Dauphiné dus zeker organiseren, al zal de koers misschien wat korter dan normaal zijn."

