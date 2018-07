Tom Dumoulin: "Alles ging perfect, ploeg heeft supergoed gereden" LPB

09 juli 2018

20u51

Bron: anp 0 Tour De France Tom Dumoulin voerde met een brede glimlach zijn cooling down uit op de rollenbank na de ploegentijdrit in de Tour. Zijn team Sunweb zette in de 35,5 km lange rit tegen de klok de vijfde tijd neer, slechts 11 seconden langzamer dan winnaar BMC.

"De ploeg heeft supergoed gereden. Alles ging perfect en we zaten heel dicht bij de winst. Vooraf wisten we al wel dat dat moeilijk zou zijn", aldus de Nederlander, die naar de zevende plaats steeg in het algemeen klassement en na drie etappes al een riante voorsprong heeft op favorieten als Chris Froome, Richie Porte, Romain Bardet en Vincenzo Nibali. "We hadden vooraf duidelijke afspraken gemaakt over hoe we wilden rijden, maar dan nog moet je ook kijken hoe de benen voelen. Het liep nagenoeg perfect, in de goede volgorde en met weinig verschil in de beurten aan kop. We zitten goed in ons vel. De avond voor de tijdrit hebben we nog tot laat grappen gemaakt en ook dat is belangrijk in een grote ronde."