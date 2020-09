Tom Boonen ziet Thomas De Gendt kans maken op ritwinst: “Sterke beren komen nu naar voren” Redactie

12 september 2020

09u05 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het peloton is twee weken onderweg. Vandaag wacht de renners normaal gezien een overgangsetappe. Geen vlakke rit, maar ook niet het zwaarste klimwerk. In de goede vlucht zitten wordt dus cruciaal vandaag, vindt ook Tom Boonen. “Hier liggen zeker weer kansen voor de vluchters. De etappe is lastig genoeg om met een heel sterke ontsnapping weg te rijden. Als je een vlakke aanloop hebt van 50 kilometer, kan eigenlijk het hele peloton mee zitten. Als het wat lastiger is in het begin, wordt er vaak gewacht op de klim om weg te rijden. Vandaag zullen dus de betere klimmers mee vooraan zitten. In een pittige finale als die van vandaag zie je dan ook vaak dat soort renners winnen.”

Vandaag dan wel prijs voor ontsnappingskoning De Gendt? Boonen is alvast overtuigd dat het kan. “Ik denk wel dat het een rit is waar ook Thomas De Gendt zijn slag kan slaan. Hij heeft het in het verleden veel van dit soort etappes gewonnen. Hij is een sterke beer die meestal ook beter wordt naarmate de Tour vordert. En nu komen we in het stadium waarbij de vermoeidheid een grote rol zal spelen bij de meesten. Dan zie je toch wel de sterke mannen die al een paar oorlogen overleefd hebben naar voren komen.”

Lees ook: “Godverdomme, wat doe jij nu jongen?”: bekijk de tweede aflevering van de exclusieve docu ‘Wout, waar een wil is’ (+)