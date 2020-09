Tom Boonen ziet kansen voor Thomas De Gendt vandaag: “Start van het parcours is op zijn lijf geschreven” Redactie

04 september 2020

Etappe 7 leidt het Tourpeloton vandaag van Millau naar Lavaur. Vooral in het begin wacht nog wat klimwerk. Onderweg moeten de renners over twee cols van derde categorie en eentje van vierde categorie. De laatste 70 kilometer zijn wel volledig vlak. Tom Boonen ziet mogelijkheden voor de vroege vlucht en denkt daarbij vooral aan Thomas De Gendt: “De voorbije week hebben we al heel wat klimwerk gezien, dus hier liggen wel kansen voor de vluchters. Thomas zal in het begin van de etappe zeker zijn vrije rol krijgen, en de start is ook echt op zijn lijf geschreven. Hard, zwaar, veel snelheid en alles op een lint.”

Toch sluit Boonen ook een nieuwe massasprint niet uit. “Dit zijn ritten die super moeilijk te voorspellen zijn, want er zijn zoveel factoren die spelen. Zeggen of het een massasprint wordt of dat de ontsnapping zal doorrijden, is heel moeilijk.”

