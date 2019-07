Exclusief voor abonnees Tom Boonen: “Wout móet onze WK-kopman zijn” Tom Boonen

16 juli 2019

10u50 4 Wielrennen Ook onze columnist Tom Boonen keek met plezier naar de knappe overwinning van Wout van Aert in de Tour. “Hij moet onze kopman op het WK in Yorkshire zijn”, zegt Boonen onder meer in zijn column.

“Waaiers. Typisch Tour de France. Je kan er gif op innemen: één of twee keer is het prijs. En het zijn ook altijd dezelfde teams die initiatief en verantwoordelijkheid durven nemen. Terwijl het toch een risico is, om ruim een uur lang dat pak krachten te verspillen voor soms maar een handvol seconden tijdwinst. Deze keer was het wel de moeite waard. Etappe tien maakte echt brokken. Zo’n slopende koers kent doorgaans dan ook een atypische afloop. Je kan het een beetje vergelijken met de sprints destijds in de Ronde van Qatar. Anders dan anders. Je mag je sprinter gerust afzetten op 200 meter van de streep. ‘Doe maar, jongen’. Perfect wat met Wout van Aert gebeurde. Hij ging van heel ver aan. Geen streepje van vijftig meter, maar een lange, zware inspanning. Waarbij hij iedereen stilletjesaan doodkneep.”

