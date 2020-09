Tom Boonen verwacht strijd tussen groten op Grand Colombier: “Misschien kennen we de volgorde van het podium straks wel” Redactie

13 september 2020

Het al een bijzonder snelle en zware editie van de Ronde van Frankrijk geweest. De intense strijd voor het groen heeft het peloton nog maar weinig rustige etappes gegund. Toch begint de Tour vandaag echt, want de renners trekken voor het eerst de Alpen in. In Lyon trekt het peloton zich op gang voor een tocht van 174,5 kilometer met onderweg drie beklimmingen. De aankomst ligt bovenop de Grand Colombier, een beklimming buiten categorie. Onze analist Tom Boonen verwacht dat gele trui Primoz Roglic er weer dichtbij zal zijn. “Hij heeft toch wel al een aantal keer zijn visitekaartje afgegeven in de laatste hectometers bergop.”

