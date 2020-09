Tom Boonen: “Van Avermaet en De Gendt vandaag onze heetste ijzers” Redactie

10 september 2020

09u58 0

Van Chauvigny gaat het vandaag naar Sarran over 218 kilometer, of de enige rit die de kaap van 200 kilometer overschrijdt. De langste dag in deze Tour staat in het teken van de vorig jaar overleden Raymond Poulidor en Jacques Chirac. Zowat halfweg passeert het peloton in Saint-Leonard-de-Noblat, de woonplaats van het Touricoon, terwijl Sarran de verblijfplaats was van de gewezen president van Frankrijk. De heuvelachtige rit moet in de smaak vallen van de durvers, zo ziet ook onze wieleranalist Tom Boonen het. “Greg Van Avermaet en Thomas De Gendt zijn vandaag onze heetste ijzers. Maar de timing wordt cruciaal.”

