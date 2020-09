Tom Boonen over laatste sprintkans voor Parijs: “Alle druk zal bij Bora-hansgrohe liggen” Redactie

18 september 2020

Het einde van de Tour de France is nu écht in zicht. De etappe van vandaag gidst het peloton vandaag over een nagenoeg vlak parcours van Bourg-en-Bresse naar Champagnole, ook wel ‘de parel van de Jura’ genoemd. Dat komt door de schoonheid van het cultureel erfgoed aan de boorden van de Ain. Voor de sprinters wordt het de laatste test met het oog op de Champs-Elysées, weet ook Tom Boonen. “Ik denk dat Bora-hansgrohe de enige ploeg is die zal werken voor een massasprint, door de strijd om de groene trui. Deceuninck-Quick-Step heeft niks te winnen om het op een massasprint te laten uitdraaien. Zij hebben liever dat er een grote groep tot aan de aankomst rijdt. Ook de andere ploegen zie ik niet meteen meewerken. Tenzij Bora-hansgrohe niet breekt onderweg, kan het zijn dat ze in de finale wel wat hulp zullen krijgen. Maar het zal sowieso een heel harde wedstrijd worden.”

