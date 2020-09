Tom Boonen over etappe 18, een echte ‘Alpenklassieker’: “Laatste kans om nog iets te veranderen aan het podium” Redactie

17 september 2020

Tour de France "Een rit met veel spankracht waarin veel ploegen zich gaan opblazen." Dat verwacht onze analist Tom Boonen van de achttiende etappe van deze Tour de France. "De renners zijn heel moe. Als er nog iets zal gebeuren in het klassement, dan zal het in deze rit zijn."

“Een absolute Alpenklassieker is dit”, blikt Boonen vooruit. “Veel renners hebben schrik voor deze etappe. Dan heb ik het vooral over iemand als Sam Bennett, die dicht bij zijn eerste groene trui staat. Dit is de laatste rit die echt afschrikwekkend werkt voor dat soort renners. Maar hij is goed omringd, dus ik denk wel dat het moet lukken. Dit is alleszins een gevaarlijke rit om buiten tijd aan te komen.”

En de klassementsrenners? “Die kunnen een laatste keer alle kaarten op tafel gooien in een rit in lijn. Dit is de laatste mogelijkheid om nog iets te veranderen aan het podium. Niemand steekt er echt super hard bovenuit bergop. Er wordt altijd heel gecontroleerd gereden. Het tempo ligt enorm hoog, maar we hebben vooral korte finales gezien. Pas in de laatste twee à drie kilometer wordt er écht gekoerst bij de favorieten om het verschil te maken. Dat zorgt ervoor dat er nog drie renners relatief kort bij mekaar staan. Dan zijn dit soort etappes altijd heel gevaarlijk."

“Ik verwacht de top tien wel samen vooraan aan de finish. Zij zullen strijden voor de zege. Of misschien een enkeling die een goede dag heeft."