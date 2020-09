Tom Boonen: “Kopgroep zal uit elkaar gereden worden op laatste col” Redactie

15 september 2020

09u38 0

Ook vandaag geeft Tom Boonen zijn visie over de Tourrit. In de zestiende etappe rijden de renners tussen La Tour-du-Pin en Villard-de-Lans over vijf beklimmingen. “Na de rustdag zijn er twee mogelijkheden. Ofwel vliegen ze er vanaf de start superhard in, ofwel durven ze een groep te laten rijden en mogen zij het onder elkaar uitmaken. Namen in die vlucht? Dat is onmogelijk te voorspellen in dit soort etappes. Alle renners van buiten de top tien zouden kunnen meeglippen. Waarschijnlijk zal die kopgroep dan uit elkaar gereden worden op de laatste col.”

