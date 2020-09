Tom Boonen heeft één favoriet voor eerste Pyreneeënrit: “Alaphilippe kan het verschil maken in de laatste afdaling” Redactie

05 september 2020

De Tour is precies een week onderweg. De renners kregen al behoorlijk wat klimwerk voor de kiezen, nu volgt in de Pyreneeën het écht zware werk bergop. In een relatief korte etappe (141 km) volgen twee cols van eerste categorie én de eerste col buiten categorie in deze Tour, de Port de Balès. Tom Boonen verwacht dan ook beweging in de strijd om de gele trui en tipt één renner als favoriet voor de dagzege. “Het is een rit die in het klassement opnieuw voor verschillen zal zorgen, maar waar iemand als Alaphilippe toch nog zijn slag zal kunnen slaan.”

“Het is een redelijk technische, snelle afdaling naar de aankomst toe. Het is al een paar keer de aankomst geweest in de Tour en de winnaars waren bijna altijd renners die in de afdaling waren weggereden. Dan kom je automatisch bij Alaphilippe uit.” Boonen ziet nog veel groeimarge voor de Fransman in deze Tour. “Hij zit volgens mij nog niet op zijn niveau van vorig jaar in de Tour, maar hij presteert wel op wilskracht. Ik verwacht dat hij vanaf nu elke dag beter zal worden. In de afdaling in de finale verwacht ik ook niet dat de klassementsrijders het verschil zullen proberen te maken, dus dat is gesneden koek voor Alaphilippe.”

