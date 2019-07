Exclusief voor abonnees Tom Boonen: “Fantastische tijden op komst” Tom Boonen

15 juli 2019

06u07 0 Tour de France Ook onze columnist Tom Boonen keek met plezier naar de straffe stoten die onze landgenoten de voorbije dagen uithaalden in de Tour. “Er beweegt iets”, zegt Boonen onder meer in zijn column:

“Ongelooflijk genieten, was het tussen mijn rijbeurten op de 25 Hours VW Fun Cup op Spa-Francorchamps door. Dju, toch. Wat had ik graag Teuns en/of De Gendt in mijn Gouden Tour-team gehad. Ze vielen helaas als laatsten af, wegens net iets te duur. Mijn sympathie voor Dylan is bekend, ik houd van de renner én zijn stijl. Teuns lost mijn verwachtingen volledig in. De klasseflitsen die hij in het verleden al toonde, etaleert hij nu ook op de allergrootste wielerbühne: die van de Ronde van Frankrijk. En Thomas is in dit soort werk de meest veilige Belgische belegging die je jezelf kan dromen. Die tovert altijd wel een paar straffe truken uit zijn hoge hoed.”

