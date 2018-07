Tom Boonen en José De Cauwer, wielerwijsheid in Tourverpakking: "Aanvallen, die burcht van Sky!" Joeri De Knop

07 juli 2018

08u53

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tour De France Tom Boonen (37) en José De Cauwer (68): dat is een hoop wielerwijsheid bij elkaar. Onze huiscolumnist en de trouwste aller Sporza-cocommentatoren blikken vooruit op wat zich aandient als een open en spectaculaire Tour. Locatie: The Lounge, showroom van Iconic Cars, hét high-end automobielbedrijf in Tienen dat door Boonen mee wordt gerund. Tussen de Ferrari's, Bugatti's en Aston Martins: exclusiviteit ten top.

Wat een soap, zeg, in de aanloop. ASO wilde Chris Froome er niet bij. Waarop hij... één dag later plots werd vrijgesproken door de UCI. Pure Kafka!

De Cauwer: "ASO vergaloppeerde zich. Het had geen enkel valabel argument om Froome niét te laten starten. De UCI, van zijn kant, is toe aan een grondige herziening van zijn reglementen. Akkoord, iedereen heeft het recht op verdediging. Maar zo'n zaak moet toch véél sneller kunnen worden uitgeklaard? 'De redelijke termijn is overschreden', heet het toch ook in normale rechtspraak? Zet daar verdorie een deadline op. Zes maanden, zoiets."

Boonen: "Je zag het aankomen. Als ze effectief iets hadden gevonden waarmee ze Froome konden pakken en schorsen, was dat al lang gebeurd."

