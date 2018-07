Tom Boonen en José De Cauwer blikken vooruit op de Tour 2018: "Onze jongens liggen aan de ketting" Joeri De Knop

06 juli 2018

16u16 0 Tour De France Onze vaste huiscolumnist en de meest trouwe aller Sporza-wielercocommentatoren blikken vooruit op een Tour, die zich aankondigt als open en spectaculair. Dat doen ze in The Lounge, de showroom van Iconic Cars, hét highend automobielbedrijf in Tienen waarvan Boonen medezaakvoerder is, tussen de Bugatti’s Veyron, Ferrari’s 512BBi, Italdesigns Zerouno, AC Cobra’s Superperformance en Aston Martins GT12.

Een Tour mét Chris Froome, finaal. Die hopelijk sportief verloopt. "Hij riskeert elke dag een emmer vuiligheid over zich heen te krijgen", vrezen beide analisten een minderheid van het hyperfanatieke Franse volk. "Ooit was het p.., laat het alsjeblieft geen k.. worden straks."

Een Tour waarin ook een achttal keer kan worden gesprint. "En waarin Cavendish het ritzegerecord van Eddy Merckx (34) binnen bereik voelt", weet De Cauwer. "’Cav’ mág zijn etappes winnen. Maar laat hem misschien stranden op één lengte van Eddy. Dan blijft Merckx tenminste Merckx."

Een Tour waarin we met een leger van 19 Belgen — het hoogste aantal sinds 1994 — goed gewapend naar het front trekken. Maar… daarom nog geen oorlogen winnen, meent Boonen. "Probleem is dat ze bijna allemaal ‘aan de ketting’ liggen. Ze krijgen van hun ploeg een handleiding mee ‘Hoe de Tour 2018 rijden?’ Ruimte voor eigen ambities is er amper nog."

En een Tour die uiteraard ook (nog even) de verstikkende concurrentie van het WK voetbal in Rusland moet trotseren. "Ach. Wij leven mee met de Rode Duivels. Maar vraag Eden Hazard eens of hij naar de Tour kijkt? Hij zal de schouders ophalen en een hamburger gaan eten."

