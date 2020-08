Tom Boonen blikt vooruit op eerste Tourrit: “Typische etappe voor Trentin” Redactie

29 augustus 2020

10u24 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De gele trui ligt meteen voor het grijpen in de openingsrit van en naar Nice. De openingsrit van deze Tour wordt geen biljartvlakke bedoening. In het hinterland van de Côte d’Azur moeten over 156 kilometer twee hellingen van derde categorie worden bedwongen. Onze analist Tom Boonen laat voor élke etappe zijn licht schijnen. “Ik denk dat er in deze openingsrit zal gesprint worden met een man of 70. Dit is een typische etappe voor een renners als Trentin.”