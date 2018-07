Toch maar opletten in de afdaling van de Cormet de Roselend, Johan Bruyneel en Arroyo doken er ooit spectaculair het ravijn in DMM

18 juli 2018

09u00 1 Tour De France De Cormet de Roselend en Johan Bruyneel. Voor eeuwig verbonden door die ene, haast iconische val in 1996. De latere ploegleider van Lance Armstrong kukelde in de afdaling van de Alpencol het ravijn in en kwam er als bij wonder ongeschonden uit.

De beelden spreken voor zich in de vrij natte zevende etappe van de Tour in 1996. In een attractieve rit waarin onder meer de eerste barstjes in het pantser van vijfvoudig winnaar Miguel Indurain tevoorschijn komen, gaat Luc Leblanc met de bloemen lopen. Al blijft hét gespreksonderwerp de val van Johan Bruyneel.

De kopman van Rabobank dook in de afdaling van de Cormet de Roselend een metersdiepe afgrond in. Terwijl de wielerwereld zijn adem inhield, klauterde Bruyneel met fiets en al weer het ravijn uit. De laatste helpende hand werd geleverd door Herman Wijffels, de directeur van Rabobank die net toen te gast was in de Tour.

"Een renner voor mij schatte de bocht verkeerd in. Ik kon geen kant meer uit. Het was kiezen tussen de rosten en het ravijn", vertelde Bruyneel er later over in 'Triomf en tragiek in de Tourcols' (opgetekend door oud-HLNjournalist Robert Janssens). "Intuïtief koos ik voor het laatste. In eerste instantie dacht ik dat ik tot de bodem zou vallen. Je hebt het idee dat er geen einde aan die val komt, ook al duurt het hooguit een paar seconden. Ik kon mij even vasthouden aan de kruin van een boom. Dat is mijn geluk geweest."

Bruyneel zou nog tijdens de rit zijn weg vervolgen en aan de voet van de slotklim naar Les Arcs weer de aansluiting vinden met de groep der favorieten. De beelden van zijn val bleven wel voor de eeuwigheid.

Arroyo doet hetzelfde elf jaar later

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen, zou je dan denken. Toch was het in 2007 opnieuw raak in de afzink van de Cormet de Roselend. Michael Rogers en David Arroyo schoven iets verder in dezelfde bocht onderuit. Rogers bleef iets verder liggen tegen de berm, terwij Arroyo Bruyneel-gewijs uit de afgrond kwam geklauterd. De Spanjaard viel niet zo diep en kon net als zijn Belgische voorganger zijn weg verderzetten richting Tignes. Arroyo liep binnen als 16de en zou die Tour in 2007 als twaalfde beëindigen. Michael Rogers was er erger aan toe en moest de Ronde van Frankrijk nog op de Cormet de Roselend verlaten.

Verkend door Froome en Poels

Een gevaarlijk bochtje dus in de afdaling van de Cormet de Roselend, waarbij de renners dus maar beter twee keer nadenken. Voor Chris Froome zou een valpartij in de Bruyneel-bocht al zeker niet mogen gebeuren. De Brit verkende de Alpencol begin vorige maand nog aan de zijde van meesterknecht Wout Poels. Hopelijk hebben ook de andere favorieten hun lessen getrokken uit het verleden.

#whereiswout Doing Stage 11 recon of the #TDF18 😄 pic.twitter.com/Dm5fzBkANp Chris Froome(@ chrisfroome) link