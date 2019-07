Titelverdediger Thomas verwacht vandaag geen vuurwerk bij de klassementsmannen: “Energie sparen voor de tijdrit” DMM

18 juli 2019

09u57

Bron: Cycling Weekly/Cyclingnews 0 Tour de France Eindelijk. De Tour trekt de bergen in. Vandaag met een eerste rit door de Pyreneeën, al wordt dat niet meer dan een aperitiefhapje volgens uittredend winnaar Geraint Thomas: “Ik denk niet dat er veel aanvallen zullen komen.”

De Peyresourde en de Hourquette d’Ancizan, dat zijn de eerste twee Pyreneeëncols in deze Tour. In de Vogezen kwamen er op La Planche des Belles Filles na weinig verschuivingen in het klassement. Het was in tegenstelling de waaierrit naar Albi van maandag die voor flink wat averij zorgde bij de Tourfavorieten. Bij Team Ineos staan ze er het best voor. Titelverdediger Geraint Thomas staat slechts 1:12 in het krijt bij gele trui Julian Alaphilippe. Egan Bernal is derde met vier tellen extra achterstand.

De zaakjes op orde dus voor het tweede luik van de Tour. Met drie ritten door de Pyreneeën en later de Alpen volgt de komende tien dagen hét zwaartepunt van deze Ronde van Frankrijk. “We kunnen vanuit elke hoek aanvallen verwachten, maar zelf gaan we dat vandaag niet doen. We verwachten wel aanvallen van renners die weggeslagen zijn in het klassement. Denk maar aan Nibali, Aru of Woods", vertelt ploegleider Nicolas Portal bij Cycling Weekly. “Het wordt zaak om Geraint en Egan goed naar de finale te brengen. Op die manier kunnen ze energie sparen voor de tijdrit en de etappe de dag nadien met aankomst op de Tourmalet.”

Eén van de twee kopmannen bij Ineos verwacht vandaag nog niet al te grote pogingen om de boel in brand te zetten. “Ik denk niet dat er veel klassementsmannen zullen aanvallen vandaag”, vertelt Thomas bij Cyclingnews. “Het is 30 kilometer van de top van de Hourquette tot aan de finish. Morgen komt de tijdrit, een aanval op de laatste klim zou veel energie vragen. Iemand die verder in het klassement staat kan het proberen. Dat verwachten we wel, maar de meeste anderen zullen wachten op de tijdrit en de volgende twee ritten in de Pyreneeën.”