Titelverdediger Bernal geeft op in Tour de France Redactie

16 september 2020

08u03 0 Tour de France Titelverdediger Egan Bernal (23) stapt uit de Tour de France. De Colombiaan kwam er totaal niet aan te pas en klaagde gisteren over rug- en kniepijn. “Dit is uiteraard niet hoe ik de Ronde van Frankrijk wil beëindigen.”

De Ronde van Frankrijk zit erop voor Egan Bernal. De titelverdediger kreeg zondag op de Grand Colombier een optater vanjewelste, gisteren liet hij het vervolgens helemaal lopen en kwam in de gruppetto in het gezelschap van groene trui Sam Bennett over de meet. Op ruim tien minuten van de favorieten voor de eindzege. In het algemene klassement stond de 23-jarige Colombiaan al op negentien minuten van gele trui Primož Roglič. Hij kon zich niet één keer tonen. Bernal had het na de rit van gisteren over pijn aan de rug. Door al fietsend te compenseren ontstond er ook pijn aan de knie. “Ik wil nog altijd Parijs halen”, klonk het. Maar dat lukt dus niet.

“Dit is uiteraard niet hoe ik in mijn Ronde van Frankrijk wil beëindigen”, zegt Bernal in een eerste reactie. “Maar dit is de beste keuze. Ik kijk uit naar komende jaren.”

Dave Brailsford, manager van Ineos Grenadiers, legt uit. “We namen deze beslissing in het belang van Egan. Hij is een echte kampioen, maar er volgen in de toekomst nog veel Rondes. Het was nu verstandiger om er een streep onder te trekken.”