Titelverdediger Bernal geeft op in Tour de France: “In deze omstandigheden de beste keuze” GVS/XC

16 september 2020

08u03 22 Tour de France Titelverdediger Egan Bernal (23) stapt uit de Tour de France. De Colombiaan kwam er totaal niet aan te pas en klaagde gisteren over rug- en kniepijn. “Dit is uiteraard niet hoe ik de Ronde van Frankrijk wil beëindigen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Ronde van Frankrijk zit erop voor Egan Bernal. De titelverdediger kreeg zondag op de Grand Colombier een optater vanjewelste, gisteren liet hij het vervolgens helemaal lopen en kwam in de gruppetto in het gezelschap van groene trui Sam Bennett over de meet. Op ruim tien minuten van de favorieten voor de eindzege. In het algemene klassement stond de 23-jarige Colombiaan al op een zestiende plek op liefst negentien minuten van gele trui Primož Roglič.

Bernal had het na de rit van gisteren over pijn aan de rug. Door al fietsend te compenseren ontstond er ook pijn aan de knie. “Ik had de hele dag last aan de rug. Nadien begon ook de knie op te spelen. Maar ik wil nog altijd Parijs halen”, bleef hij wel strijdvaardig. Maar dat lukt dus niet. Hij kon zich niet één keer tonen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

We namen deze beslissing in het belang van Egan. Hij is een echte kampioen, maar nu was het verstandiger om er een streep onder te trekken Dave Brailsford

“Dit is uiteraard niet hoe ik in mijn Ronde van Frankrijk wil beëindigen”, zegt Bernal nu in een eerste reactie. “Maar dit is in deze omstandigheden de beste keuze. Ik kijk uit naar de komende jaren.”

Dave Brailsford, manager van Ineos Grenadiers, legt uit. “We namen deze beslissing in het belang van Egan. Hij is een echte kampioen en kan in de toekomst nog vaak starten in de Tour. Het was nu verstandiger om er een streep onder te trekken. Hij zal zich nu focussen op zijn herstel en de doelen van dit seizoen herbekijken.” Bernal neemt al zeker niet deel aan het WK (24 tot 27 september) in Imola - hij is niet geselecteerd. “Dat is mijn eigen beslissing. Op deze manier kan ik mijn land niet vertegenwoordigen. Gezondheid gaat boven alles”, aldus Bernal daarover.

Bernal kwam als absolute kopman aan de start van La Grande Boucle. Chris Froome - niet in vorm na zijn zware val in de Dauphiné - en Geraint Thomas bleven thuis. Alles op één man, maar de klimmer kon zijn prestaties van vorig jaar niet herhalen.

De reactie van Bernal gisteren na de zestiende rit:





Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Bernal in je ploeg? Maak wijzigingen op goudentour.be en maak zo kans op mooie dagprijzen.

Lees ook:

Het houdt niet op voor Colombianen: Quintana kampt met netelroos