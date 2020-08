Titelverdediger Bernal begint met (kop)zorgen aan de Tour: “Mijn rug doet nog altijd wat pijn” JDK

28 augustus 2020

10u59 2 Tour de France Echt 100 procent is hij (nog) niet, Egan Arley Bernal (23). Maar de titelverdediger start de Tour met dezelfde ambitie als vorig jaar: winnen. “Ik hoop in de derde week helemaal verlost te zijn van mijn rugpijn.”

Bernal ging in de vierde rit van de Dauphiné niet meer van start. Op dat moment stond hij zevende in het klassement, op 0.31 van leider Roglic. Rugproblemen, luidde het. Een euvel waar hij aan de vooravond van de Grand Départ van de Tour nog steeds niet volledig van hersteld is. “Om eerlijk te zijn: ik voel nog altijd een beetje pijn in de rug. Het gaat alleszins beter dan in de Dauphiné, waar de pijn niet te harden was. Maar er is nog werk aan. Ik zal mijn rug gedurende de Tour moeten blíjven verzorgen. In de hoop om in de zware en beslissende slotweek helemaal top te zijn”, klonk het gisteren op zijn laatste videoconferentie in het Palais des Congrès in Nice.

Toch gaat Bernal voor een tweede opeenvolgende eindzege. “Het Tourprofiel bevalt me. Hard, maar geknipt voor een complete renner, die alle aspecten van het wielrennen moet beheersen. De pittige eerste etappes laten weinig inlooptijd toe. Ik zal er vanaf dag één moeten staan. Het grootste gevaar komt van Jumbo-Visma. Een sterk team, waarmee we in deze Tour de verantwoordelijkheid kunnen delen. Dat komt ons niet slecht uit. Roglic was écht indrukwekkend in de voorbije wedstrijden. Hij vlóóg. Ook Dumoulin werd met de dag beter. Hij en Primoz horen bij de favorieten.”

Sta jij ook te popelen voor de Tour? Doe mee aan het online wielerspel Goudentour.be. Stel jouw wielerploeg samen, kies je favoriete renners en maak kans op geweldige dagprijzen.

Lees ook:

Bestijgt Jumbo-Visma de troon van Sky/Ineos? “Onze ploeg ademt topsport. Wij willen gewoon winnen, de beste zijn”

De Tour ‘anders bekeken’: la balade des gens heureux op de ploegenvoorstelling in Nice