Tim Wellens mag bergtrui weer dag langer houden: “Nibali deed wel moeilijk” Bart Audoore in Frankrijk

20 juli 2019

18u41

Bron: Eigen berichtgeving 1 Tour de France Missie geslaagd voor Tim Wellens (28): ook morgen mag hij in de bollentrui starten. “Ben ik blij mee, maar morgen is een belangrijker dag.”

De tien punten op de top van de Col du Soulor: die waren de focus voor Wellens vandaag. “Blij dat ik ze heb kunnen pakken”, zei hij. “Al deed Nibali wel nog moeilijk. Gelukkig wist ik dat ik iets kon verwachten. Hij had speciaal doorgereden op dat klimmetje van vierde categorie voor dat ene punt, dus toen wist ik dat hij ook op pad was voor de bergpunten.”

Het werd een pittig sprintje tussen de Belg en de Italiaan, maar er zijn er weinig in het peloton die Wellens op deze manier kunnen verslaan: de Limburger heeft een heel goeie sprint in huis.

Dezelfde benen

Nibali (9 ptn) is nog niet meteen een bedreiging voor Wellens (64 ptn). Het gevaar komt van de klassementsrenners. Pinot (42 ptn) is in één ruk opgeschoven naar plek twee, Alaphilippe (33 ptn) is vierde, vlak achter Thomas De Gendt (37 ptn). Op de aankomsten bergop tellen de punten dubbel, en aangezien er vaak gefinisht wordt op een col buiten categorie (40 punten waard) kan het plots snel gaan in het bergklassement.

Wellens: “Voor mij zou het ideaal zijn als er veel verschillende winnaars zijn. Maar dat heb ik niet in de hand. En dan nog zal ik heel goeie benen nodig hebben in rit 18 en 19, want dan zijn er ook cols buiten categorie onderweg.”

En ook morgen moet Wellens vol aan de bak, want in de rit naar Prat d’Albis vallen er onderweg meer punten te rapen dan vandaag. “En dus is die rit belangrijker dan vandaag. Ik hoop op dezelfde benen, want vandaag voelden ze goed.”

Nog dit: Tim Wellens is de eerste Belg die twaalf opeenvolgende ritten de bergtrui mag dragen sinds Lucien van Impe in 1977. Hij deed dat... 25 etappes na mekaar.

Mountain Classification: Tim Wellens became the first Belgian to lead the mountain classification for

12 consecutive stages since Lucien van Impe in 1977 (25).