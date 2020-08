Tim Declercq deed opnieuw zijn deel van het werk: “We geloven dat Julian het geel lang kan houden” JSU/DMM

31 augustus 2020

Wielrennen De eeuwige man op kop van het peloton. Ook Tim Declercq reed op weg naar Sisteron weer bijzonder veel in beeld. "Het kondigde zich aan als een gemakkelijke dag, maar dat was het uiteindelijk niet."

Het was dat Jerome Cousin zijn stinkende best deed, anders had Tim Declercq minder werk gehad om de eenzame aanvaller in te rekenen. “Hij reed nog serieus door. Het was geen ‘walk in the park’. Zeker ook niet met de tegenwind de hele dag. Dat kruipt bij mij toch wel in de kleren, terwijl de rest op z’n gemak zit achteraan”, aldus de West-Vlaming.

Morgen moet Declercq weer aan de bak in functie van Julian Alaphilippe. De hoop is dat de Fransman het geel op Orcières-Merlette kan houden. “We zijn blij met z’n gele trui. We gaan die zo lang mogelijk verdedigen. Afgaande op hoe hij gisteren reed, kan hij hem wel nog een tijdje houden. Hij is nog niet op het niveau van vorig jaar, maar hij groeit ernaartoe. We geloven erin dat hij het geel lang kan houden.”