Tijdverlies bij favorieten: Froome valt, Porte baalt, Quintana flatert Bart Audoore in Frankrijk

07 juli 2018

17u54 0 Tour De France De eerste Tourrit had een rustige dag moet worden voor de klassementsrenners. Niet dus, de wind en de gebruikelijke hectiek in de laatste kilometers zorgden meteen voor schade.

Voornaamste slachtoffer na rit 1 is Chris Froome. Hij verloor 51 kostbare seconden. Op zo’n zes kilometer van de finish werd de uittredende winnaar en topfavoriet aangetikt door een renner van Katusha-Alpecin: de kopman van Sky sukkelde in de graskant, ging vlak voor een paaltje tegen de grond en rolde dan op zijn zij naast een reclamespandoek in een wei. “Dat is een van die dingen die kan gebeuren”, zei Froome. “Ik heb veel valpartijen gezien vandaag. Ik ben vooral dankbaar dat ik me niet geblesseerd heb en dat het nog een lange weg naar Parijs is. We wisten dat deze eerste dagen gevaarlijk gingen zijn, maar ik kan de ploeg niks verwijten: we zaten waar we moesten zitten, bij het eerste derde van het peloton, maar plots ging het er heel hectisch aan toe.”

There was plenty of action in the opening stage of #TDF2018, including a crash for @TeamSky’s @chrisfroome, but fortunately the four-time Tour de France winner escaped injury and managed to limit his losses #VelonLive pic.twitter.com/UGl7fKKnjP Velon CC(@ VelonCC) link

Porte opgehouden

Dat is ook het verlies van Richie Porte. De klassementsman van BMC werd opgehouden bij een andere val, op zo’n elf kilometer van Fontenay-le-Comte en kwam uiteindelijk in dezelfde groep als Froome over de streep. “Dit is niet ideaal, maar er zijn er die nog meer tijd verloren hebben, zoals Quintana”, zei een teleurgestelde Porte. “En wie zegt dat het straks de anderen ook niet overkomt. Dit is de Tour.”

Quintana breekt wielen

Nairo Quintana is de schlemiel van de dag. De kleine Colombiaan was alle ellende goed doorgekomen, maar reed dan zijn fiets kapot, met nog 3,5 kilometer te gaan. De kopman van Movistar brak zijn beide wielen toen hij over een verkeerseiland reed. Een risico dat hij niet had moeten nemen. Als hij het obstakel anders had genomen, was hij veilig tot in de laatste drie kilometer geraakt en dan was hij definitief uit de problemen geweest. Wie in de laatste drie kilometer van een vlakke rit technische problemen heeft of valt, wordt immers in de tijd geplaatst van de winnaar. Nu verloor hij nog 1 minuut en 15 seconden en was hij de slechtste van alle favorieten. “Ik kon echt niet verder met die kapotte wielen”, zei Quintana. “Dit is jammer. Ik kan alleen maar vooruitkijken en proberen om dit goed te maken in de volgende ritten.”

Yates ook achterop

Met Adam Yates verliest ook een van de outsiders belangrijke tijd. De Brit van Mitchelton-Scott eindigde in de groep met Porte en Froome. De winnaars van de dag heten Dumoulin, Bardet, Nibali, Thomas, Landa, Valverde en Roglic. Zij liepen geen averij op en profiteerden optimaal.