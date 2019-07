Tijdritspecialist Rohan Dennis geeft dag voor chronorace misnoegd op: “Uit onvrede over zijn tijdritpak en fiets” XC/LPB

18 juli 2019

18u17

Bron: Belga/ANP 0 Tour de France Rohan Dennis is één dag voor de individuele tijdrit uit de Tour gestapt. De Australiër, regerend wereldkampioen tijdrijden, was samen met onze landgenoot Wout van Aert (Jumbo-Visma), één van de favorieten op winst tegen de chrono. Naar verluidt gaf Dennis op na een discussie met de ploegleiding.

Bahrain-Merida gaf aanvankelijk nauwelijks toelichting bij de onverwachte exit van Dennis. “Onze prioriteit is het welzijn van al onze renners. We melden pas iets over Dennis totdat is uitgezocht wat hem is overkomen. Ondertussen blijven we onze renners in koers ondersteunen”, meldde de ploeg in een vage tweet.

🇫🇷 #TDF2019



Our priority is the welfare of all our riders so will launch an immediate investigation but will not be commenting further until we have established what has happened to @RohanDennis.



Meantime we continue to support our riders who are mid-race. Team Bahrain Merida(@ Bahrain_Merida) link

Na de finish werd teambaas Gorazd Stangelj belaagd door journalisten die om uitleg vroegen. “Zijn opgave heeft in ieder geval niets met zijn fysieke conditie te maken”, aldus Stangelj. “We hadden hoge verwachtingen van Rohan in de tijdrit. Het is zijn beslissing om te stoppen. We hebben hem nog aan de telefoon gehad, maar hij wilde niets zeggen. Ik weet verder niets.”

Ploegleider Tristan Hoffman bleef graag buiten de discussie. “Ik weet niets, dit komt voor mij ook als een verrassing. Er waren zeker geen problemen met de renners onderling”, hield Hoffman vol, om vervolgens toch maar weer te verwijzen naar Stangelj. “Hij is de grote baas.”

Rohan Dennis had in deze Tour nog geen indruk gemaakt. Hij stond 102de in het algemeen klassement en was in geen enkele rit in het stuk voorgekomen. De Australiër is de regerend wereldkampioen tijdrijden. Er zou sprake zijn geweest van onvrede bij de renner over zijn tijdritpak en -fiets. “Hij wil alles 100 procent in orde hebben. Dat is niet altijd even makkelijk”, aldus Stangelj.

Dennis kwam afgelopen winter over van het opgedoekte BMC en boekte dit seizoen pas één overwinning: de korte openingstijdrit van de Ronde van Zwitserland. In de Tour had hij maar één doel: de 27 kilometer lange tijdrit van vrijdag in Pau.

No formal team statement yet. But Dennis stopped at the feed zone and came back in a team car, we’re told.



Dennis didn’t talk to reporters. pic.twitter.com/EQ5ku4qgfJ Caley Fretz(@ CaleyFretz) link