Tijdritspecialist Dennis geeft dag voor chronorace misnoegd op en reageert: “Met dit gevoel de juiste beslissing” Bart Audoore in Frankrijk/GVS

19 juli 2019

07u43

Bron: Eigen berichtgeving 16 Tour de France Wat is dit? 24 uur voor de start van de tijdrit, waarvoor hij de grote favoriet was, stapte Rohan Dennis (29) uit de Tour. De man laat zijn hoofddoel van deze zomer schieten en niemand weet waarom.

Hoe leg je dit uit? Vandaag had de grote dag moeten worden voor Rohan Dennis. De Australiër is wereldkampioen tegen de klok en had van de tijdrit in Pau een van zijn grote doelen van het jaar gemaakt. Hij kwam in topvorm naar de Tour: vorige maand was hij nog tweede geworden in het eindklassement van de Ronde van Zwitserland, nooit eerder was hij zo dicht geëindigd in een rittenkoers van dat niveau. Het maakte van hem de topfavoriet voor ritwinst vandaag, voor Wout van Aert.

Niemand zag aankomen dat hij niet aan de start zou komen. Gisterochtend was er geen vuiltje aan de lucht: verschillende media brachten het nieuws naar buiten dat Dennis in 2021 een aanval wil doen op het werelduurrecord van Victor Campenaerts — een extra bewijs van zijn ambitie, leek het. ’s Namiddags in de rit mengde hij zich zelfs in de eerste aanvalspogingen. En dan plots, op 80 kilometer van de streep, stapte hij uit koers. Zijn ploegleiding bleef verbouwereerd achter. “We probeerden Rohan aan de lijn te krijgen, maar hij wil niet met ons praten”, vertelde sportdirecteur Gorazd Stangelj.

🇫🇷 #TDF2019



Our priority is the welfare of all our riders so will launch an immediate investigation but will not be commenting further until we have established what has happened to @RohanDennis.



Meantime we continue to support our riders who are mid-race. Team Bahrain Merida(@ Bahrain_Merida) link

Een ploeg van France Télévision maakte gewag van een incident tijdens de koers: Dennis zou in een discussie verwikkeld geraakt zijn met zijn eigen ploegleiding, maar dat wilde niemand bij Bahrain-Merida bevestigen. Het verhaal werd nog gekker toen Dennis even als vermist werd opgegeven. Bij zijn ploeg kon niemand zeggen waar hij was, mogelijk reed hij op eigen houtje naar de finish, of werd hij opgepikt door kennissen.

In ieder geval stond zijn fiets rond half vijf aan de ploegbus. Even later werd Dennis opgemerkt toen hij wegwandelde uit de aankomstzone. Zijn manager Andrew McQuaid en de persverantwoordelijke van de ploeg flankeerden hem. De man weigerde te praten. Een uur later was dat ook nog steeds het verhaal van Stangelj: “We weten het niet, hij wil niks zeggen. Fysiek was er zeker geen probleem.”

No formal team statement yet. But Dennis stopped at the feed zone and came back in a team car, we’re told.



Dennis didn’t talk to reporters. pic.twitter.com/EQ5ku4qgfJ Caley Fretz(@ CaleyFretz) link

Tristan Hoffman, ploegleider bij Bahrein-Merida, vertelde dat er ook geen problemen zijn tussen de renners onderling. Mogelijk ligt een al langer sluimerende discussie aan de basis van het incident. Dennis is ontevreden over het materiaal waarmee hij moet werken sinds zijn overstap naar Bahrein-Merida. Zo wist Thomas De Gendt te vertellen dat de Australiër met zijn Merida-fiets in januari 40 seconden trager was op het nationaal kampioenschap dan een jaar geleden met zijn BMC-fiets, terwijl hij identieke wattages duwde. De fiets is gewoon minder snel en minder aerodynamisch. Een drama natuurlijk voor de wereldkampioen.

Stangelj gaf in bedekte termen toe dat er op dat vlak inderdaad een twistpunt is. “Dat Dennis niet tevreden is over het materiaal? Dennis wil alles honderd procent hebben, maar het is niet altijd gemakkelijk om alles honderd procent te hebben.” De Australiër zelf reageerde gisterenavond laat voor het eerst. “Ik ben zeer ontgoocheld om de Tour te verlaten op dit moment. De individuele tijdrit was een groot doel voor mij en het team, maar met wat ik nu voel was het de juiste beslissing om eerder vandaag (donderdag, red.) af te stappen. Ik wens mijn ploegmaats het beste en wil alle fans die mijn steunden bedanken. Zowel thuis, als op de weg sinds Brussel. Ik hoop de komende jaren terug te keren in deze geweldige wedstrijd.”

🇫🇷 #TDF2019



🗣 @RohanDennis "I am very disappointed to leave the race at this point. Obviously tomorrow’s ITT had been a big goal for me and the team, but given my current feeling it was the right decision to withdraw earlier today".



📝 Read more > https://t.co/nqaj0izWKa pic.twitter.com/iwqZePW98N Team Bahrain Merida(@ Bahrain_Merida) link

Hoe die zaak tijdens de rit tot zo’n hoogtepunt/dieptepunt geleid kan hebben, is onduidelijk. Feit is dat ze bij Bahrain-Merida compleet verbijsterd waren na het voorval. De mediabelangstelling na de rit was enorm en dat leidde duidelijk tot stress. Ook bij de buschauffeur. Toen hij zijn voertuig na de finish weer de baan opstuurde om te ontsnappen aan de drukte veroorzaakte hij een aanrijding: hij reed in de flank van een busje van Jumbo-Visma dat net op dat moment passeerde. Gelukkig enkel met blikschade als gevolg.

Ironie: de man die het ongeval van héél dichtbij zag gebeuren, was Wout van Aert, de nieuwe topfavoriet voor vandaag. De Belg zat in het kleine busje net op de plek waar de grote bus hem raakte.