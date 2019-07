Tijden favorieten aangepast na klacht Jumbo-Visma: “De achterstand van Steven op Bernal klopte niet”

📣📣📣 Het algemeen klassement is zojuist aangepast. Achterstand van Kruijswijk op Bernal is vijf seconden minder dan gisteravond. 1.23 in plaats van 1.28, aldus de officiële Tour-site. Verschil met Alaphilippe is ook minder geworden: was 0.40 en is nu 0.38. pic.twitter.com/GgBFsBSXMn

Martijn Hendriks(@ hendriksmj)