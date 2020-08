Tiesj Benoot daags voor Tourstart: “Of we Parijs halen? Ik denk het wel” JSU/XC

28 augustus 2020

15u00 0 Tour de France Tiesj Benoot finishte als tweede in het eindklassement van Parijs-Nice en toonde zich ook al sterk in andere rittenkoersen. Toch is het klassement geen doel in de Tour. “Ik ga voluit voor een ritzege”, klonk het daags voor de Grand Départ.



‘t Was gisteren even schrikken voor Lotto-Soudal na twee ‘niet-negatieve’ coronatesten bij het personeel. Zij werden, samen met hun kamergenoten, meteen naar huis gestuurd. Vier personeelsleden minder dus. Het gaat om twee mecaniciens en twee soigneurs. “Een lastige situatie”, weet Tiesj Benoot, ex-renner van Lotto-Soudal. “Bij ons heeft iedereen er schrik voor. Niemand wil diegene zijn die het virus in de ploeg brengt.”

“Bij Team Sunweb waren gelukkig alle testen negatief”, vervolgde Benoot. “Nu zitten we afgesloten. Ik denk dat we op een van de meest veilige plekken in Europa zitten. Of we Parijs halen? Ik denk het wel. Als we veilig kunnen starten, moet dat lukken. Ik hoop het althans.”

Met welke instelling begint Benoot aan de Tour? “Er zijn kansen, ook in de eerste dagen. Al willen de klassementsmannen meteen iets laten zien in de eerste lastige rit. Ik ben benieuwd hoe er gekoerst gaat worden. De bolletjestrui? Daar ben ik momenteel niet mee bezig. Ik focus me op ritwinst. En wie de Tour wint? Egan Bernal.”

