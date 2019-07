Tien straffe momenten uit de Tour op een rij. Wat is uw hoogtepunt? MMP

29 juli 2019

13u32 0 Tour de France De spannendste Tour de France in jaren zit erop. Ook voor ons land was deze editie met drie ritzeges én de Grand Départ in Brussel een editie om niet snel te vergeten. Hieronder lijsten we nog eens tien straffe momenten op en u kunt zelf ook kiezen wat uw hoogtepunt was.

Poll Wat was het strafste moment van deze Tour? Tourstart in Brussel ter ere van Eddy Merckx

Dylan Teuns wint op La Planche des Belles Filles

Thomas De Gendt slaagt in ongelofelijke ontsnapping in Saint-Etienne

Wout van Aert klopt Elia Viviani en Caleb Ewan in groepsspurt

Stig Broeckx bezoekt de Tour

Julian Alaphilippe rijdt 14 dagen in de gele trui

Thibaut Pinot moet in tranen de Tour verlaten

Tim Wellens rijdt 15 dagen in de bolletjestrui

Egan Bernal wint als eerste Colombiaan ooit de Ronde van Frankrijk

De Grand Départ in Brussel

Het openingsweekend van de Tour stond in het teken van de 50ste verjaardag van de eerste Tourzege van Eddy Merckx. Om dat te vieren kreeg Brussel de Grand Départ op zaterdag en een ploegentijdrit op zondag. Etappe 3 startte nog in Binche, maar daarna verliet het peloton België. De grote huldiging van onze nationale wielerheld zat erop. In totaal zakten dat weekend zo’n één miljoen wielergekke Belgen naar Brussel af.

Teuns heerst op La Planche des Belles Filles

De zesde rit eindigde boven op La Planche des Belles Filles. Une belle journée was het zeker voor de Belgen. Dylan Teuns zat de hele dag voorop en kletste op de laatste steile stroken medevluchter Giulio Ciccone uit het wiel. Teuns’ krachttoer was het begin van meer Belgisch succes.

Het straffe nummer van De Gendt

Ontsnappingskoning De Gendt deed het opnieuw. In een lange vlucht van Mâcon naar Saint-Étienne kwam hij na -alweer- een ongelooflijke inspanning als eerste over de meet in de achtste etappe. In het slot hield hij de Franse tandem Pinot-Alaphilippe af.

Van Aert schittert bij Tourdebuut

Etappe 10 en de Belgen zijn opnieuw aan het feest. Van Aert maakt indruk tijdens zijn eerste Ronde van Frankrijk en in de waaierrit naar Albi laat hij nogmaals zien dat hij een steengoede wielrenner is. Hij klopt het kruim van de sprinters op de meet. Viviani’s gezicht spreekt boekdelen...

Broeckx bezoekt de Tour

Stig Broeckx was een aangename gast in de Tour dit jaar. Hij kwam de Belgen en zijn ex-ploegmaats een bezoekje brengen. Klasse!

Alaphilippe in het geel

Julian Alaphilippe droeg 14 dagen de gele trui. Best bijzonder voor een niet-ronderenner. De Franse chouchou vocht als een leeuw, maar de Alpen waren er uiteindelijk te veel aan. Hij kraakte op de Col de l’Iseran in een chaotische 19de rit die geneutraliseerd werd door extreme weersomstandigeden. Hij zou uiteindelijk vijfde eindigen in het klassement. Zijn wondertour, met twee etappezeges, werd beloond met de superstrijdlust.

Drama voor Pinot

Drama voor een andere Fransman. Thibaut Pinot was weergaloos op de Tourmalet en maakte kans om de Tour te winnen tot hij in de etappe naar Tignes met tranen in de ogen moest afstappen door een blessure.

Bollendroom voor Wellens

Nog een Belg die schitterde in deze Tour. Tim Wellens droeg 15 dagen de bollentrui, maar moest hem uiteindelijk afgeven aan Romain Bardet.

Bernal bevrijdt Colombia

Colomibia won al wel enkele grote rondes, maar in de Tour kon het tot dit jaar nog nooit zegevieren. Egan Bernal vulde dit jaar die leemte op. Hij deed dat ook meteen als jongste Tourwinnaar van de laatste 110 jaar. Straf!

Apocalyptische Alpen

Na de snikhete temperaturen in de eerste weken van de Tour, sloeg het noodweer toe in de Alpen. De tweede Alpenrit werd halverwege geneutraliseerd, de derde werd al op voorhand met zo’n 80 kilometer ingekort.

