Tien dingen die u nog niet wist over Egan Bernal, de bescheiden berggeit die morgen Tour wint

Niels Vleminckx

27 juli 2019

09u07 6 Tour de France Egan Bernal kan goed met de fiets rijden. Maar wat moet u nog meer weten van de bescheiden berggeit?

Fietste op z’n 12de al sneller dan zijn vader

Papa German Bernal had zelf tevergeefs geprobeerd om wielerprof te worden. Om zijn zoon diezelfde teleurstelling te besparen wilde German niet dat Egan een koerscarrière zou nastreven. “Maar ik wilde zo graag”, vertelde Bernal aan Le Monde. “Op een bepaald moment zei ik: ‘basta’, ik toon hem wat ik kan. Toen we samen gingen fietsen, heb ik mijn vader op een col van 9 kilometer uit het wiel gereden. Ik was toen 12.”

...en op zijn 21ste trager dan zijn moeder

Afgelopen najaar ging het een pak minder snel voor Bernal. In zijn voorbereiding voor de Vuelta reed de Colombiaan de Clásica San Sebastián. Hij viel hard, met schade aan zijn schedel, neus en kaak tot gevolg. De revalidatie die volgde, was zwaar. Toen hij in zijn thuisland voor het eerst weer op de fiets kroop, was dat voor een tochtje met zijn moeder. Zoonlief Egan moest lossen. Hij vroeg zijn mama zelfs om zich tijdens de rest van de rit in te houden.

Mountainbike

Bernal staat op het punt om de grootste koers van de wereld te winnen. Straf, zeker aangezien hij pas sinds zijn 19de op de weg rijdt. De Colombiaan kreeg zijn wieleropleiding op de mountainbike - vandaar zijn goede dalerskwaliteiten. In de jeugdreeksen hoorde hij tot de wereldtop in het mountainbiken, maar in die sporttak was het te moeilijk een profcontract af te dwingen.

Journalistiek

Bijna had Bernal zijn fiets aan de haak gehangen. Door de weerstand die hij van zijn vader ondervond, en de kleine kans om het tot wielerprof te schoppen, overwoog de Colombiaan het om zich volop te concentreren op zijn studies. Hij wilde journalistiek studeren. Maar zijn coach Pablo Mazuera kon hem overtuigen om nog één jaar door te zetten. “Als het niet lukt, help ik je studies te betalen.” Een jaar later werd Bernal prof.

Hogere VO2max dan Froome

Zijn eerste profcontract tekende Bernal bij de procontinentale ploeg Androni. Hoewel de kleine klimmer in totaal nog geen tien races op de weg had gereden, was de Italiaanse ploegleider Gianni Savio snel overtuigd op basis van Bernals fysieke testen. Daaruit bleek dat hij een VO2max (een maximale zuurstofopname) van 88,8 had. En dat op 19-jarige leeftijd. Ter vergelijking: Froomes VO2max is ongeveer 85.

Inkijk op YouTube

Zijn familie uit Colombia is zeer belangrijk. Maar uiteindelijk is er maar één centrale figuur in Bernals leven. Zijn verloofde Xiomara Guerrero. Een gewoon meisje, net als hij zot van de koers. De twee zijn onafscheidelijk. ‘Xiomy’ geeft via het YouTube-kanaal van haar toekomstige man ook een unieke inkijk in het leven van Bernal achter de schermen. Ze filmde hem onder meer op zijn ziekenhuisbed, of hoe hij met een mitella boodschappen in de lokale supermarkt doet.

Zijn verloofde beklimt Tourcols

Niet toevallig leerde Bernal zijn toekomstige vrouw kennen op de koers. In het mountainbikecircuit, om precies te zijn. Xiomara slijt intussen een pak minder uren op de fiets, de microbe blijft wel plakken. Zo heeft ze haar eigen koersfiets meegenomen naar de Tour de France. Ze beklom de afgelopen weken onder meer de Galibier.

Klimtijdrit in achtertuin

Bernals huis in Zipaquira ligt op 2.700 meter hoogte. Zijn moeder is afkomstig van het naburige Pacho, dat 22 kilometer verder en 900 meter hoger ligt. Zijn ultieme doel was de afstand in minder dan een uur afleggen. “Als dat lukt, kan ik misschien ooit de Tour winnen”, zei Bernal altijd. Het lukte hem afgelopen lente ook. 56 minuten deed hij erover. Maar het telde zogezegd niet. Hij had rugwind.

Talenknobbel

Als tiener was Bernal bijzonder introvert. Spreken deed hij amper, behalve met zijn familie. Maar na zijn overstap naar Europa heeft hij een switch gemaakt. Zo leerde hij in zijn Androni-periode Italiaans in amper een half jaar tijd. Na zijn overstap naar Team Sky - nu Ineos - kon hij binnen de zes maanden ook Engels spreken. Hij verontschuldigt zich nog steeds voor zijn uitspraak, maar die is meer dan behoorlijk.

(Bijna) incognito

Als Bernal vandaag de Tour wint, zal heel Colombia op z’n kop staan. Dat neemt niet weg dat hij tot voor kort een nobele onbekende was voor het gros van zijn landgenoten. Het is te zeggen: zolang hij in burgeroutfit door zijn land kuiert. Xiomara, enkele maanden geleden: “Als Egan in Colombia is, herkennen de mensen hem zelden. Hij heeft nog niet dezelfde status als Nairo Quintana. Maar als hij zijn koerstenue aan heeft, wordt hij wel aangeklampt.”