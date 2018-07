Thomas wint tweede rit op rij na een beklijvend schouwspel op Alpe d'Huez DMM

19 juli 2018

16u35 32 Tour De France Geraint Thomas is de nieuwe koning van Alpe d'Huez. De Welshe gele trui won de derde bergrit in de Tour na een beklijvend schouwspel. Geen grote verschillen tussen de favorieten, maar aan het eind van de rit wel weer een Sky-renner op het hoogste schavot. Wat nu Chris Froome?

Koninginnenrit. Of hoe kunnen we de tocht over de Col de la Madeleine, de Col de la Croix-de-Fer en Alpe d’Huez anders omschrijven? Drie Alpenreuzen met naam én faam. Al leert een oud wielergezegde dat het nog altijd de renners zijn die de koers maken. Enkel Rigoberto Uran ontbrak daarvoor op het appel. De Colombiaan gooide nog voor de rit de handdoek.

Op de Col de la Madeleine een fikse strijd om de vlucht van de dag. In verschillende trapjes schoven een dertigtal renners weg. Serge Pauwels was er voor de derde dag op rij opnieuw bij. Ook Alaphilippe, Barguil, Nieve en Valverde waren mee. Verder nog één stevige naam: Steven Kruijswijk. De Nederlander schoof als zesde in het klassement geruisloos in de ontsnapping. Allemaal oké, voor Team Sky.

Vooraan boterde het voor geen meter. Te veel renners met te veel uiteenlopende belangen. Het was pas op halverwege dat de voorsprong met een ruk de hoogte inging. Kruijswijk had het op dat moment al lang gezien en trok er aan de voet van de Croix-de-Fer alleen op uit. Niemand die zin had om zijn wagonnetje aan te haken bij de goed geplaatste Nederlander. De vogel had zijn vlucht ingezet.

Ravage bij de sprinters

In de achtergrond was het intussen een ravage van jewelste. Vooral de sprinters zagen af bij de beesten. Groenewegen, Greipel en Gaviria waren rijp voor het slachthuis en verdwenen halverwege de rit definitief achter de coulissen. Terwijl Kruijswijk vooraan bleef beuken, kwam een nieuwe Nederlandse zege op Alpe d'Huez plots heel dichtbij .

Met een viertal minuten aan de voet zag het er verre van onaardig uit voor onze noorderburen. Alleen een spervuur aan aanvallen bij de favorieten kon de verdienstelijke Nederlander nog van de zege houden. Helaas voor Kruijswijk was dat ook net wat er gebeurde. Nibali en Quintana schoten elk een losse flodder, het was pas toen Bardet aan ging dat het alle hens aan dek was voor de favorieten.

Koers van de bovenste plank bij de favorieten

Een sterke Bernal sleurde kopmannen Thomas en Froome er weer bij. Het teken voor die laatste om zélf in het offensief te trekken. De viervoudige Tourwinnaar bestookte zo zijn eigen ploegmakker, net op het moment dat Nibali ook onzacht in aanraking kwam met een toeschouwer.

Froome op weg naar de ritzege? Neen, want Dumoulin sleepte Thomas, Landa en Bardet weer naar het wiel van de Brit. Toen de vier even naar elkaar keken, gaf de Nederlander er een galet op van jewelste, maar ook dat was niet voldoende voor de zege. Een sprintje bergop zou uiteindelijk beslissen over winst of verlies.

Landa zette vroeg aan en leidde zo de fikse eindjump van Thomas in. De gele trui haalde het voor Dumoulin en Bardet. 'Kopman' Chris Froome strandde op luttele seconden én zag de gele trui zo nog iets verder weglopen. Als dat maar goedkomt in de derde week...