Thomas ongedeerd na val: “Ergste is dat Pinot tijd pakt” Bart Audoore in Frankrijk

13 juli 2019

19u09 0 Wielrennen Wat kettingvet aan zijn arm: meer sporen na zijn val waren niet zichtbaar bij Geraint Thomas. “Ik ben oké”, zei de kopman van Ineos. “Het ergste is dat Pinot tijd pakt.”

“Frustrerend”, noemde Thomas het incident op 15 kilometer van de streep. “Want het gebeurde op een sleutelmoment in de race. Michael Woods (Education First) ging neer en nam Gianni (Moscon) en mij mee.”

💥 Crash for @TeamINEOS. @GeraintThomas86 was involved with @kwiato !

💥 Chute pour la @TeamINEOS. @GeraintThomas86 était impliqué ainsi que @kwiato !#TDF2019 pic.twitter.com/t06RwoRpEq Tour de France™(@ LeTour) link

Michael Kwiatkowski vertelde dat de wegindicatie voor verwarring had gezorgd. “Er hing een bordje dat een bocht naar links aankondigde”, zei hij. “Maar in werkelijkheid was het een dubbele bocht. Die bocht naar rechts hadden we niet verwacht. Daardoor lag de snelheid wat te hoog.”

De schade viel al bij al mee. Thomas: “Ik deed me geen pijn, maar ik raakte verstrengeld in Gianni zijn fiets en daardoor duurde het even voor ik weer kon vertrekken.”

Meteen gingen alle alarmen af bij Ineos. Schaduwkopman Bernal mocht zijn tocht verderzetten, maar al de rest zette voet aan grond. Michael Kwiatkowski legde de ketting er weer op voor zijn kopman. Moscon, wiens fiets letterlijk in twee was gebroken, duwde Thomas opnieuw in gang. Castroviejo nam in de achtervolging de eerste kilometer voor zijn rekening, daarna nam Poels over.

“De ploeg deed uitstekend werk”, zei Thomas. “Het laatste stuk reed ik zelf toe. Bergop schoof ik langzaam op, maar ik kwam te laat om op de top voor de seconden te sprinten. In de afdaling moest ik nog een paar groepjes voorbij steken. Ondertussen waren Alaphilippe en Pinot al lang weg. Het ging te traag bij ons, maar ik voelde er niets voor om zelf iedereen op sleeptouw te nemen.”

Mede door de bonificaties onderweg en aan de finish verloor Thomas 28 seconden op Pinot. Zuur, vond hij. “In de Tour wil je echt geen onnodige tijd weggeven. Als ik niet was gevallen, had ik kunnen volgen en hadden we een heel ander verhaal gehad. Maar goed, ik probeer het positief te bekijken: het koste een serieuze inspanning om terug te keren, maar als ik zie hoe ik terugkwam, kan ik alleen maar blij zijn met mijn benen. Dat is bemoedigend.”

“Pinot en Alaphilippe zijn concurrenten om in de gaten te houden. Ze stonden er in de eerste week en ze hebben duidelijk veel punch in de benen. Pinot is zeker gevaarlijk. Hij is een echte bedreiging.”