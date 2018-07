Thomas: "Ik kan het nog altijd niet geloven" Redactie

28 juli 2018

19u51

Bron: Belga 0 Tour De France Geraint Thomas heeft, als hij morgen finisht in Parijs, zijn eerste Tourzege beet. "Ik heb er geen woorden voor", sprak hij vol emotie na de tijdrit in Espelette. "De tranen komen in mijn ogen. Pas toen ik over de finish reed, besefte ik voor het eerst: verdorie, ik win hier de Tour."

"Ik kan het nog altijd niet geloven, ik weet niet wat te zeggen. Dit overmant me helemaal. Ik heb hier heel de Tour niet aan gedacht. En nu, plots, win ik de Tour! Wow, wow, ongelooflijk. Pas toen ik over die streep reed, werd mijn Tourzege realiteit. Hoe is dit gebeurd? Dit is gewoon krankzinnig. Voor mij was de eerste etappewinst in de Alpen het sleutelmoment. Daar kreeg ik het vertrouwen en wist ik dat ik even goed of beter was dan de andere klassementsrenners. Ik wist alleen nog niet of ik dit drie weken vol kon houden, dat was voor mij lange tijd niet duidelijk."

In de tijdrit klokte Thomas twee keer de beste tussentijd, hoewel hij in een bocht bijna onderuitging. Uiteindelijk moest hij op het nog 14 seconden prijsgeven op winnaar Dumoulin. "Vandaag voelde ik me goed, sterk, heel goed eigenlijk en ik ging snel van start. Ik hoorde dat ik vooraan stond en dat ik misschien iets te snel ging in de bochten. Dus Nico (Portal, ploegleider) vertelde me te relaxen, het iets rustiger aan te doen en ervoor te zorgen dat ik de finish zou halen, de Tour zou winnen. En ik luisterde. Waw, ongelooflijk, de Tour winnen."

"Dit is krankzinning", vervolgde de 32-jarige Welshman. "Stilaan zakken de emoties een beetje, maar elke keer als ik erover praat moet ik huilen. Van mezelf mocht ik nooit denken aan dit moment tijdens de Tour. Elke keer was er nog een volgende etappe of een volgende aanval en ik bleef rustig, pas vandaag is het realiteit. Ik win, ik wist dat ik die grote jongens kon kloppen, maar hier, in de Tour en dat drie weken lang. Geweldig ik huil, ongelooflijk, de laatste keer dat ik huilde was op mijn huwelijk. Ik weet niet wat er is gebeurd met me."

"Bijzonder om weer te winnen", zegt Skyploegleider Knaven

Ploegleider Servais Knaven toonde zich bijzonder verheugd met de (quasi zekere) eindzege van Geraint Thomas in de Tour. "Het is wel bijzonder om de Tour nu weer te winnen met een andere renner", gaf de Nederlander toe. "Het komt ook een beetje onverwacht, want Geraint was niet de topfavoriet."

Voor Team Sky is het de zesde zege in de Tour na een overwinning met Bradley Wiggins, vier met Chris Froome en nu Thomas. "Het is misschien onverwacht voor velen, maar binnen de ploeg wisten we dat hij heel goed was. Hij had zich goed voorbereid, zoals andere jaren. Neen, niet specifiek anders omdat de kans bestond dat Froome niet zou deelnemen (de salbutamol-affaire). Gewoon tot in de puntjes voorbereid, want als je helper bent wil je ook goed bergop rijden en je kopman tot het uiterste bijstaan. Dus dat speelde op zich geen rol, al kan ik natuurlijk niet in zijn hoofd kijken. Maar natuurlijk, ook goed genoeg om te winnen, viel ook voor ons niet te voorspellen. Dus ja, we zijn zeker heel blij met dit eindklassement."

Sky startte dus met Froome als kopman en Thomas als schaduwkopman. "Als je in de positie komt dat je niet altijd op kop hoeft te rijden, dat je schaduwkopman bent, spaar je heel veel energie", beseft Knaven. "Hij is ook beschermd, net zoals Chris, en kon dus fris de bergen in. Dat komt ook door de sterkte van onze ploeg: Bernal die supersterk was, ook Castroviejo, Moscon, Poels, ... Geraint heeft voor hij de gele trui pakte nooit moeten werken voor de ploeg."

De toekomst oogt mooi met Egan Bernal in het team. "Hij heeft een grote toekomst, we zullen kijken hoe hij zich verder ontwikkelt", eindigt Knaven. "De Tour rijden als helper is iets helemaal anders dan de Tour rijden om te winnen. Sommige jongens komen heel snel, en je weet niet waar het eindigt. Feit is wel dat hij met 21 jaar veruit de beste jongere is en een mega-Tour gereden heeft. Als je kijkt hoe hij op Alpe d'Huez rijdt en in die korte rit en ook vrijdag weer verbazend sterk voor de dag komt, dan weet je dat hem een grote toekomst wacht."