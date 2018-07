Thomas heeft (zonder ongelukken) eindzege Tour beet, Dumoulin in tijdrit zucht sneller dan Froome



28 juli 2018

17u12 11 Tour De France Tom Dumoulin heeft de individuele tijdrit van deze Tour naar zijn hand gezet. De Nederlander was over 31 lastige kilometers in Frans Baskenland slechts één seconde sneller dan Chris Froome. Geraint Thomas werd derde en mag morgen in het geel door Parijs fietsen. Zonder ongelukken is hij de eindwinnaar van de 105de Ronde van Frankrijk.

Vandaag stond de enige individuele tijdrit van deze Tour op het programma. De renners moesten in Frans Baskenland een heuvelachtige tocht van 31 kilometer afwerken, met op het eind een pittige helling: de Col de Pinodieta. Die hindernis is slechts 900 meter lang, maar heeft wel een gemiddeld stijgingspercentage van 10,2 procent, met zelfs een strook van 21 procent.

Vooraf moesten er slechts twee vragen beantwoord worden. Wie wint de tijdrit in Espelette? En wie flankeert Geraint Thomas morgen op het eindpodium in Parijs? De Brit had namelijk een geruststellende voorsprong van 2’05” op Tom Dumoulin. Primoz Roglic stond op 2’24”, Chris Froome op 2’37”. Spanning troef voor plek twee en drie dus.

Michael Hepburn zette de eerste richttijd van de dag neer. De Australiër van Mitchelton-Scott klokte af in 42’15”, goed voor een gemiddelde snelheid van meer dan 44 km/u. Niet slecht op dit parcours. Integendeel. Lange tijd kwam niemand in de buurt van zijn chrono. Tot Marc Soler zich met de zaken ging bemoeien. De Spanjaard legde het traject uiteindelijk vijf honderdsten sneller af dan de Australiër.

Maar Soler moest zich geen illusies maken, want Søren Kragh Andersen pakte uit met een kanontijd. Hij dook nog eens 31 seconden onder de chrono van de Spanjaard. Maar echt lang kon Andersen niet van zijn leidersplaats genieten. De talentvolle Deen zag hoe Michal Kwiatkowski enkele minuten later één seconde van zijn tijd pitste.

Froome stoot Roglic van podium

Uiteindelijk was het uitkijken naar het viertal Thomas, Froome, Dumoulin en Roglic. Die laatste kende een offday en was zijn podiumplek al snel kwijt aan Froome. De viervoudige Tourwinnaar was wél goed onderweg en veegde de toptijd van Kwiatkowski van de tabellen. Daarmee wordt Froome de nummer drie in het eindklassement van deze Ronde van Frankrijk.

Ook Thomas ging als een komeet van start. De geletruidrager zette onderweg de beste tijden neer, maar moest in de slotfase wat gas terugnemen. De Brit finishte als derde en heeft de eindzege in deze Tour beet. Zijn gele trui kwam nooit in gevaar. De dagzege was dan weer in extremis een prooi voor Dumoulin, die op het eind slechts één luttele seconde sneller was dan Froome.