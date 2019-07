Thomas: “Ga Bernal volledig steunen voor het geel” MMP

26 juli 2019

20u36 2 Tour de France Geraint Thomas, momenteel derde in het klassement, zal zichzelf zondag naar alle waarschijnlijkheid niet opvolgen als winnaar van de Tour de France. De Welshman volgt op 1:03 van zijn ploegmaat Egan Bernal, na de, vanwege natuurkrachten, ingekorte 19e etappe. Maar Thomas wil vooral dat zijn ploeg Ineos de eindzege kan behalen.

“Als we het op voorhand hadden geweten (het inkorten van de rit) dan was het meer koers geweest richting de laatste klim. Maar het was buiten de controle van iedereen”, erkende Thomas, die 58 seconden verloor op zijn ploegmaat.

“Het is allemaal giswerk om te gaan denken hoe het anders gelopen zou zijn. Het belangrijkste is dat wij de gele trui nu in onze rangen hebben en we ons in een uitstekende positie bevinden. We moeten nu zien dat we morgen (zaterdag) het werk kunnen afmaken.”

“Egan draagt het geel nu. Het is belangrijk dat hij het werk afmaakt. Het is inderdaad zo dat hij een comfortabele voorsprong heeft op al de rest. Ik ga hem alleszins volledig steunen op dit moment. Hij was geweldig vanaf de start van de Tour en is een fenomenaal talent.”