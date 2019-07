Thomas: “Er zijn geen ego’s in dit team”, Brailsford: “Strategie haalde het van chaos” JSU/DMM/MCA

27 juli 2019

Niet Geraint Thomas, wel Ineos-ploegmaat Egan Bernal wint de Tour. “Ik ben trots hoe we dit klaargespeeld hebben”, vertelde Thomas na de laatste bergrit. “Dat we winnen met Egan is fantastisch. Ik ben heel blij voor hem. Er zijn geen ego’s in dit team. Jaar na jaar boeken we succes. We hebben altijd maar één doel: die gele trui. We weten hoe die te pakken. Ritwinsten, groen, bergtrui. Dat doet er niet toe.”

Brailsford: “Onze strategie haalde het van de chaos”

Poels: “Nummer één en twee, geweldig”