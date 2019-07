Thomas en Bernal gaan zij aan zij laatste Tour-week in: “Goed communiceren” Redactie

Team Ineos heeft nog twee ijzers in het vuur voor de eindzege in de Tour de France: Geraint Thomas en Egan Bernal. “Het belangrijkste is om goed te communiceren”, zei Thomas. “Het doel is om de overwinning te pakken met het team.” Bernal volgt op 27 seconden van zijn teamgenoot. “Vorig jaar ging het ook een beetje zo, met Froome en Thomas. Ik mag mijn eigen koers rijden tijdens de laatste klimmen.”