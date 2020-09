The winner takes it all (en komt zo naast Merckx): de straffe cijfers van Pogacar, die straks als op één na jongste Tourwinnaar met drie truien naar huis kan DMM

19 september 2020

18u19 22 Tour de France Het geel, de bollen én de witte trui. Wat een nummer van Tadej Pogacar. Het is van Eddy Merckx in 1969 geleden dat nog iemand met zoveel truien in de kast naar huis ging. En nu Tadej Pogacar. Mooi gezelschap.

74 punten voor Richard Carapaz. 72 punten voor Tadej Pogacar. Met nog 10 te verdienen punten voor de snelste klimtijd op La Planche des Belles Filles beloofde het een prangertje worden in de strijd om het bergklassement. Pogacar had het ‘nadeel’ aan het klassement te moeten denken, Carapaz kon zich op het vlakke sparen om op de klim zelf alles te geven en vol voor de besttijd te gaan.

Dat was de situatie vanochtend. Maar toen kwam La Planche des Belles Filles. Pogacar tekende voor de ommekeer van de eeuw. De jonge Sloveen knalde Primoz Roglic uit het geel mede dankzij de besttijd bergop. Carapaz haalde de top vijf niet en Roglic parkeerde helemaal. Pogacar was al zeker van wit, plots kwam er geel en de bollen bij. Drie truien, alstublieft.

Chris Froome won in 2015 geel en de bollen, Hinault ging in 1981 ook met twee truien naar huis. Voor meer moeten we al terug gaan naar 1969, het gouden jaar van Eddy Merckx. Onze landgenoot won geel, groen en de bollen. Het is dat de witte trui in 1969 nog niet bestond, anders mocht Merckx ook die mee naar huis nemen. In 1970, 1971 en 1972 klaarde Merckx het ook om drie truien (geel, groen en combiné) te winnen.

Op één na jongste winnaar

Nog een straf statistiekje. Zonder ongelukken wordt Pogacar morgen in Parijs de op één na jongste winnaar van de Tour. De Sloveen viert maandag zijn 22ste verjaardag. Enkel Henri Cornet was in de tweede Tour uit de geschiedenis in 1904 nog jonger. De Fransman was toen 19 jaar en 352 dagen oud. Tot voor deze editie was François Faber de op één na jongste met z’n 22 jaar en 197 dagen. Pogacar doet merkelijk beter met 21 jaar en 365 dagen.

Jongste winnaars in de Tour:

1. Henri Cornet (Fra): 19 jaar en 352 dagen (1904)

2. Tadej Pogacar (Svn): 21 jaar en 365 dagen (2020)

3. François Faber (Lux): 22 jaar en 187 dagen (1909)

4. Egan Bernal (Col): 22 jaar en 196 dagen (2019)

5. Octave Lapize (Fra): 22 jaar en 280 dagen (1910)

Klimrecord op de Plank

La Planche des Belles Filles, 19 september 2020. Het wordt voor altijd een waar-was-u-op-dat-moment-dag. Pogacar onttroonde Roglic met een fenomenale tijdrit. Na 30 kilometer op het vlakke reed hij het klimrecord op de helling in de Vogezen aan diggelen. Tot voor vandaag was de besttijd in handen van Fabio Aru. De Italiaan had toen 16 minuten en 12 seconden nodig, Pogacar deed vandaag twee seconden beter. Mét fietswissel nota bene.

⏱️ Tadej Pogacar won the Tour de France today after setting a new climbing record on Plance des Belles Filles: 16 min 10 sec! The bike change is included in that time, so he could have been ~15 sec faster. ~6,9 w/kg! ALIEN PERFORMANCE! 👽 #TdF2020 https://t.co/OHiBrChJuv pic.twitter.com/p0rSrmvJYj Mihai Simion(@ faustocoppi60) link

Eerste Sloveens Tourwinnaar ooit

Een open deur natuurlijk: Pogacar wordt de allereerste Sloveen die de Tour wint. Heel veel viel er tot dit jaar niet te rapen voor de Slovenen in de Tour. Primoz Roglic werd in 2018 vierde in het eindklassement. Daarvoor was er witte merel Tadej Valjavec die op een blauwe maandag in 2008 negende werd in de Ronde van Frankrijk. Met Tadej Pogacar werd dit jaar plots alles anders. De 21-jarige Sloveen is de eerste Sloveense Tourwinnaar ooit. Ook de eerste Sloveen die meerdere - zelfs 3 - etappes wint in één Tour. En dat bij z’n debuut. De laatste die de Tour won als debutant was wijlen Lauren Fignon in 1983.

3de in de Vuelta vorig jaar met drie ritzeges

We hadden het eigenlijk vorig jaar al zien aankomen. Pogacar tartte toen als neoprof al alle logica met een derde plaats in de Vuelta en drie ritzeges. Dit jaar won hij pre-corona twee etappes en het eindklassement in de Ronde van Valencia en werd hij tweede (met ritwinst) na Adam Yates in de afgebroken UAE Tour. Post-lockdown kroonde hij zich (vóór Roglič) tot nationaal kampioen tijdrijden en finishte hij als tweede (ná Roglič) in de wegrit. Na een wat aarzelende klassieke herstart (13de in de Strade Bianche, 12de in Milaan-Sanremo) groeide hij in de Dauphiné met de dag (4de).

Lees ook:

De ommekeer van de eeuw: Tadej Pogacar degradeert iedereen in tijdrit en wint de Tour

Jumbo-Visma is grote verliezer, Van Aert: “Op fantastische Pogacar gestoten” - Roglic: “Ik was niet snel genoeg”

Professor Blocken wijt verlies Roglic deels aan tijdritpak en helm: “Hebben hem een minuut gekost”