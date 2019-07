Teuns wint rit in de Tour: “De slotklim was zenuwslopend” Redactie

11 juli 2019

18u21

Bron: Sporza 0 Tour de France Dylan Teuns (27) heeft ons land een eerste ritzege bezorgd in deze Tour. De Limburger van Bahrain-Merida plantte zijn vlag bovenop La Planche des Belles Filles na een verbeten duel met de Italiaan Giulio Ciccone, die wel de nieuwe leider wordt.

“Dit moet nog binnendringen. Dit is ongelooflijk”, schudde Teuns het hoofd voor de microfoon van Sporza. “Ik wist in de Dauphiné (waar hij de tweede rit won en de leiderstrui droeg, red.) al wel dat ik goed was. In aanloop naar de Tour heb ik dan ook niet heel veel meer gedaan, er was natuurlijk ook niet veel tijd. Maar dat ik in de eerste week al een rit zou winnen, had ik niet verwacht. Op de voorlaatste klim bleven we nog met vier over. ‘t Waren de namen die ik verwacht had. De slotklim was vervolgens zenuwslopend.”

“Ciccone begon te pokeren op La Planche des Belles Filles”, doet Teuns het verhaal van de slotklim. “Ik probeerde dat ook en op een kilometer van de streep kreeg ik hem waar ik hem wilde hebben. Op 500 meter kon hij echter weer op mijn wiel komen, maar in de laatste bocht kon ik hem dan toch afschudden. Ik win een rit in de Ronde van Frankrijk, geweldig. Ik zag daarnet mijn vader, moeder en vriendin en dat was toch wel emotioneel. In de Vuelta heb ik al eens een soortgelijke aankomst gehad, maar toen was ik te zenuwachtig en liet ik me nog ringeloren. Vandaag hield ik Ciccone voortdurend in de gaten en dat heeft geloond.”