Teuns heeft na knappe winst smaak te pakken: "Wie weet valt er nog iets uit de bus" XC

16 juli 2019

14u26

Bron: Belga 0 Tour de France Dylan Teuns won in zijn eerste Tour meteen een van de mooiste etappes. De Limburger heerste op La Planche des Belles Filles en hoopt nog eens mee te gaan in een ontsnapping. "Ik ga het proberen, maar niets moet, alles wat nu nog komt is extra", vertelde hij op de rustdag.

Teuns logeert met Bahrein-Merida in hetzelfde hotel als het team van Deceuninck-Quick.Step van gele trui Julian Alaphilippe. Het hotel werd overstelpt met fans aan de buitenkant, het verkeer draaide er daardoor zelfs even in de soep. Dus nam de Limburger liever even de tijd in de rustige lobby om nog even terug te blikken op zijn eerste Tour-week. "Amai, hier staat echt wel veel volk voor Julian", lachte hij, "hij is wel heel populair. Ik ben blij met deze rustdag. Hij is welgekomen, je voelt wel dat we tien dagen gekoerst hebben. Vandaag doe ik het rustig aan. We doen een kort fietstochtje met de ploeg, daarna nog wat persverplichtingen, een massage en vooral veel rust nemen. Het waren tien lastige dagen, omdat ook in de overgangsritten eigenlijk heel snel gereden is. Dat voel je toch in de benen."

"Het zwaartepunt van de Tour moet nog komen", weet hij ook. "Vooral komend weekend in de Pyreneeën wordt het nog heel lastig en de derde week zal ook nog veel vuurwerk geven. Ik ben zelf niet bezig met een klassement, helemaal niet, maar ik wil graag wel nog eens proberen om mee te gaan in een ontsnapping en wie weet valt er dan nog iets uit de bus. Ik ben ambitieus, maar als die tweede ritzege niet komt, is mijn Tour ook geslaagd. Die ritzege, op zo'n aankomst, was prachtig. Het zal wat gissen zijn de komende dagen wanneer een ontsnapping tot het einde kan dragen, want ik verwacht dat Ineos wel nog eens de puntjes op de i zal willen zetten voor het klassement. We zullen zien."

Eerder won Teuns al een rit in de Dauphiné en etaleerde hij daar zijn goede vorm, nu is er ook etappewinst in de Tour. Is hij nog voldoende fris? "Dat weet ik niet goed", eindigde hij. "Het klopt dat ik in de Dauphiné ook al goed was. Dus we zullen zien hoelang ik deze vorm nog kan doortrekken. Mijn Tour is alleszins al geslaagd, het was daarna toch twee dagen een beetje een gekkenhuis. Nu is de rust teruggekeerd.”